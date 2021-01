Un pompier héros qui a sauvé 13 personnes lors des feux de brousse de l’été noir a toujours du mal à accepter la perte de son oncle et de son cousin.

Nathan Barnden, 27 ans, faisait partie des milliers de pompiers volontaires qui ont combattu les incendies dévastateurs qui ont brûlé à travers le pays entre octobre 2019 et mars 2020.

Plus de 24 millions d’hectares de terres ont été incendiés, 3 000 maisons détruites et 33 vies perdues – dont six pompiers australiens et trois équipages américains de bombardiers aquatiques.

M. Barnden, qui est capitaine adjoint principal de la brigade des pompiers ruraux Jellat, a combattu les feux de brousse qui faisaient rage le long de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud le soir du Nouvel An 2019.

Malgré son acte de bravoure, M. Barnden dit qu’il est hanté par les personnes qu’il n’a pas pu sauver – à savoir son oncle Robert Salway et son cousin Patrick

Il a sauvé 13 personnes et a même retiré une grand-mère, sa fille et trois petits-enfants de leur maison en feu à Quamma, a rapporté le Daily Telegraph.

Malgré son acte de bravoure, M. Barnden a déclaré qu’il était hanté par les personnes qu’il n’avait pas pu sauver – son oncle Robert Salway et son cousin Patrick.

«Imaginez que vous avez consacré toute votre vie à sauver les gens et que vous ne pourriez pas sauver votre propre famille», a-t-il déclaré.

«Au début, j’ai eu du mal avec ça… peu importe que j’aie sauvé 13 personnes.

Robert, 63 ans, et Patrick, 29 ans, ont péri en essayant de sauver la ferme familiale de Wandella, à environ 20 km de l’endroit où se trouvait M. Barnden à l’époque.

La veille seulement, Patrick aidait un ami à protéger sa propriété à Bemboka, à environ 70 km au sud de Wandella.

Les pompiers fermaient les routes menant à la zone d’incendie, bien que Patrick ait pu rentrer chez lui le long de l’autoroute Princes 40 minutes avant sa fermeture.

Visite en famille de la tombe de Robert et Patrick Salway un an après les incendies dévastateurs

M. Barnden dit qu’il ne pouvait s’empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si l’autoroute avait été fermée plus tôt

La photo montre le résultat du feu de brousse de l’été noir à la propriété Wandella sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud

Le ciel est devenu rouge de braise le long de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud pendant les feux de brousse de l’été noir

M. Barnden dit qu’il ne pouvait s’empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si l’autoroute avait été fermée plus tôt.

« C’est un élément important de la culpabilité du survivant où je pensais que je n’aurais pas dû combattre les incendies et que j’aurais dû être avec ma famille sur leur propriété pour les aider », a-t-il déclaré.

Les pensées de perdre sa famille et les incendies ont continué de tourmenter M. Barnden pendant des mois avant qu’il ne reconnaisse les signes d’un trouble de stress post-traumatique.

Il a vu des psychologues et des conseillers pour apprendre à faire face à la douleur, et il n’est pas seul.

On estime que 3 300 membres du Service d’incendie rural ont demandé de l’aide professionnelle au cours de la dernière année.

La RFS recherche des psychologues pour combler au moins 17 nouveaux emplois.

Tout ce qui restait de la propriété Wandella, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud

M. Barnden a déclaré avoir reçu un message texte encourageant de la famille qu’il avait aidé à sauver de la maison Quamma.

« Elle a dit: » Nous avons toujours cette journée en famille et j’ai six petits-enfants et vous en avez sauvé cinq « , se souvient M. Barnden.

«Avec le temps, je suis reconnaissant pour les vies sauvées. Je peux les voir avoir une vie et cela en vaut la peine.

Cela fait exactement un an que Patrick et Robert Salway ont péri des incendies, provoquant une vague d’hommages sur les réseaux sociaux.

«La vie n’a pas été la même et ne sera plus jamais la même, mais ce qui reste, c’est notre famille et notre communauté fortes pour nous aider! un membre de la famille a écrit sur Facebook.

« Aujourd’hui est difficile, mais comme ma belle grand-mère me l’a dit hier, souvenez-vous toujours des bons et ces hommes n’étaient que bons et je suis sûr que tout le monde a une bonne mémoire et une bonne histoire à raconter à propos de ces deux-là. »