Un pompier croate est mort dans une tempête qui a balayé les Balkans, portant le bilan à 6 morts

ZAGREB, Croatie (AP) – Un pompier croate est décédé lors d’une tempête meurtrière qui a balayé les Balkans après une vague de chaleur, portant le nombre de morts à six, ont annoncé jeudi des responsables.

Les services d’urgence en Slovénie, en Croatie, en Bosnie et en Serbie se sont précipités jeudi pour rétablir l’électricité et nettoyer les débris laissés après le chaos de mercredi.

Les météorologues ont déclaré que la tempête était extrêmement puissante car elle s’est formée après une série de journées très chaudes. Les experts disent que les conditions météorologiques extrêmes sont probablement alimentées par le changement climatique.

Ailleurs en Europe, une vague de chaleur continue a provoqué des incendies de forêt et des avertissements de santé publique.

Dans toute la région des Balkans, les autorités ont signalé des centaines de blessés, dont certains grièvement, à cause d’arbres tombés, de parties de toit ou d’autres objets emportés par les vents tourbillonnants.

Le pompier de la ville de Tovarnik, dans l’est de la Croatie, est décédé « tragiquement » pendant la tempête, a déclaré son unité, sans révéler d’autres détails.

Trois autres personnes sont mortes mercredi en Croatie, une en Slovénie et une en Bosnie. La police serbe a déclaré que les équipes d’urgence avaient sauvé 40 personnes et éteint 20 incendies causés par le tonnerre et la foudre.

Des dizaines de milliers de personnes se sont également retrouvées sans électricité en Slovénie, en Croatie et en Serbie. La ville de Sremska Mitrovica, dans le nord-ouest de la Serbie, a imposé des mesures d’urgence, affirmant que les dégâts sont énormes, notamment le toit endommagé au-dessus de l’aile chirurgicale de l’hôpital local.

Des mesures d’urgence sont généralement déclarées pour les inondations ou les catastrophes naturelles similaires afin de permettre aux autorités locales d’attirer plus de fonds et de personnes pendant une situation de crise.

Les autorités ont averti que d’autres tempêtes sont possibles dans les prochains jours avant le début de la prochaine vague de temps très chaud.

The Associated Press