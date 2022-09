Un pompier blessé dans un incendie au centre de camping-cars d’Antioche – Shaw Local

Un pompier a été légèrement blessé lors d’un incendie samedi soir qui a touché plusieurs départements et causé des dommages estimés à des millions de dollars au centre de service Gander RV à Antioche.

Les pompiers du service d’incendie d’Antioche sont intervenus sur les lieux à 19h30, ont indiqué les pompiers.

On pouvait voir de la fumée épaisse et du feu s’élever du toit du bâtiment de service de VR sur la route 45 et la route 173.

Les responsables des pompiers ont déclaré que les équipages devaient forcer l’entrée dans l’entreprise par une porte verrouillée pour accéder à la propriété.

Pendant ce temps, une alarme MABAS a été activée, amenant des départements supplémentaires du nord du comté de Lake et du sud du Wisconsin.

Les équipes sur les lieux ont fait face à des tirs nourris et à des explosions provenant d’un garage du côté nord à l’intérieur de la structure.

L’incendie a été maîtrisé puis éteint vers 21h30. La révision et l’enquête se sont poursuivies jusqu’au petit matin de dimanche.

Le pompier blessé a été soigné sans nécessiter d’hospitalisation. Aucune autre personne n’a été blessée dans l’incendie.

Des camping-cars figuraient parmi les objets détruits. La perte financière devrait atteindre des millions de dollars.

L’incendie fait l’objet d’une enquête par les pompiers d’Antioche.

Les services et les districts d’incendie de Lake Villa, Newport, Fox Lake, Gurnee, Winthrop Harbor, Zion, Beach Park, Spring Grove et Bristol, Wisconsin, sont intervenus sur les lieux.

“Nous tenons à remercier tous nos services d’incendie voisins pour leur aide à l’extinction de cet incendie”, a déclaré le chef des pompiers d’Antioche, Jon Cokefair. “Tout le monde a fait un excellent travail pour maîtriser cet incendie le plus rapidement possible.”