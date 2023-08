Un «pompier ange unique» reste derrière pour combattre les flammes avec un tuyau d’arrosage à West Kelowna

Marnie Endersby est très reconnaissante envers tous les intervenants d’urgence qui travaillent sur le complexe Grouse dans le centre de l’Okanagan, mais il y a un pompier non identifié qu’elle aimerait remercier personnellement.

La famille Endersby s’est auto-évacuée le 17 août, après avoir été conseillée de le faire par des amis qui ont vécu l’incendie dévastateur de Fort McMurray en 2016. Après que leurs deux jeunes enfants se soient installés chez ses parents, Endersby et son mari se sont rendus à la base de Knox Mountain pour observer l’incendie.

Après un certain temps, elle est retournée chez ses parents pour surveiller les enfants pendant que son mari restait pour surveiller le feu. Il a vu le feu traverser le lac Okanagan et « il priait Dieu demandant s’il vous plaît ne laissez pas ce feu prendre notre maison. »

Endersby a été réveillée ce soir-là par un appel téléphonique de son mari disant qu’ils étaient sur le point de perdre leur maison, mais la caméra de sécurité de l’arrière-cour a montré une histoire bien différente.

« Il n’y avait qu’un seul ange pompier qui se battait avec le tuyau d’arrosage de mon voisin. »

Plus tôt dans la soirée, lors de la vérification des caméras, Endersby a déclaré que deux camions de pompiers et plusieurs membres du personnel au sol se trouvaient autour de leur propriété pour la protection structurelle. Elle ne sait pas pourquoi tout le monde est parti et qu’un seul pompier est resté, mais elle lui en est tellement reconnaissante.

« C’était très émouvant. »

Le pompier solitaire était là pendant plus d’une heure à lutter contre les flammes juste derrière la maison sur Pettman Road. Grâce à leur caméra de jardin, le couple a regardé le pompier gérer une grande flambée de flammes avant que les choses ne commencent à mijoter vers 4 heures du matin et ils ont décidé de dormir un peu. Endersby a été soulagée de trouver la maison toujours debout lorsqu’elle a vérifié les caméras plus tard dans la matinée.

La famille s’est depuis enfuie à Victoria où la qualité de l’air est meilleure et où ils ont des amis chez qui rester.

Lorsque l’incendie a été combattu et que les gens commencent à rentrer chez eux, Endersby espère entrer en contact avec le pompier chargé de sauver sa maison et celle de ses voisins.

« Nous voulons le rencontrer, c’est sûr », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne savait pas ce qu’elle lui dirait, mais qu’elle pleurerait probablement. « Nous devrons réfléchir à ce que nous allons faire, mais nous aimerions le bénir d’une manière ou d’une autre. »

Les Endersby ne sont qu’une des milliers de personnes évacuées dans le centre de l’Okanagan. Plus de 60 structures ont été perdues ou endommagées par le complexe Grouse.

