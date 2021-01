Un homme, qui a écrit au moins un article pour le New York Times, a été arrêté et accusé d’avoir violé la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et d’avoir été payé des centaines de milliers de personnes pour promouvoir des politiques pro-iraniennes aux États-Unis.

Dans une plainte fédérale, les procureurs ont allégué que le politologue Kaveh Lotfolah Afrasiabi, avait collecté plus de 260000 dollars en paiement du gouvernement iranien et avait également reçu des prestations de santé généralement réservées aux diplomates iraniens déployés aux États-Unis.

Le procureur général adjoint à la sécurité nationale, John C. Demers, a accusé Afrasiabi d’être un «Employé secret» de l’Iran et de travailler pour répandre « la propagande » au nom du pays.

Afrasiabi a été publié par de nombreux médias, notamment le New York Times et le Huffington Post. En 2018, il a co-écrit un article pour le Times exhortant le président Donald Trump à rencontrer le président Hassan Rohani.

«Pendant plus d’une décennie, Kaveh Afrasiabi s’est présenté au Congrès, aux journalistes et au public américain comme un expert neutre et objectif de l’Iran». Dit Demers.

Afrasiabi a également eu des contacts directs avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, selon la plainte pénale portée contre lui. En janvier 2020, il a envoyé un e-mail à Zarif et l’a exhorté à «Faire peur au cœur de [the] ennemi » pour riposter à la mort du général Qassem Soleimani. Dans un e-mail séparé l’année dernière cité par les procureurs, il semble reconnaître avoir reçu un paiement du gouvernement pour promouvoir des politiques pro-iraniennes pendant des décennies.

L’avocat réclame Afrasiabia «Intentionnellement évité» s’inscrire auprès du ministère de la Justice en vertu de la Loi sur l’enregistrement des agents étrangers, bien qu’ils soient financés par un gouvernement étranger.

Afrasiabi est un résident permanent des États-Unis depuis 1984. S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir un maximum de 10 ans de prison.

