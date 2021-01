La conversation

La police et les soldats apportent des compétences mortelles aux campagnes des milices contre le gouvernement américain

Des membres de la milice associés au mouvement Three Percenters menant un exercice militaire à Flovilla, en Géorgie, en 2016, quelques jours après l’élection de Trump. Après sa défaite en 2020, Three Percenters a été impliqué dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Mohammed Elshamy / Anadolu Agency / Getty Image Des milliers de policiers et de soldats – des personnes professionnellement formées à l’utilisation de la violence et familiarisées avec les protocoles militaires – font partie d’un effort extrémiste visant à saper le gouvernement américain et à renverser le processus démocratique. Selon un rapport d’enquête publié dans l’Atlantique en novembre dans une base de données divulguée conservée par les Oath Keepers – l’une des nombreuses milices suprémacistes d’extrême droite et blanches qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier – 10% des Oath Keepers sont des policiers actuels. ou des militaires. Le personnel militaire et d’application de la loi à la retraite constitue une autre part importante des membres du groupe. Le groupe haineux – fondé par un ancien parachutiste de l’armée après l’élection de Barack Obama en 2008 – a revendiqué «un improbable 30 000 membres qui seraient pour la plupart des militaires, des forces de l’ordre et des premiers intervenants d’urgence» en 2016, selon le Southern Poverty Law Center . Les Three Percenters, une autre milice présente au Capitole le 6 janvier, attire également une part importante de ses membres parmi les forces de l’ordre, tant militaires que civiles. Larry Brock, un émeutier pro-Trump arrêté avec des menottes à fermeture éclair, prétendument pour avoir pris des otages, est un lieutenant-colonel à la retraite de l’armée de l’air qui a publié du contenu des Trois pour cent en ligne. Le mouvement des milices est un courant militarisé de l’extrême droite américaine. Ses membres promeuvent une idéologie qui mine l’autorité et la légitimité du gouvernement fédéral et stocke des armes. Lorsque les membres de la milice ont une expérience professionnelle dans l’armée ou la police, cela améliore la capacité de ces groupes d’exécuter des opérations sophistiquées et réussies. Cela les aide également à véhiculer une image patriotique qui masque la menace de sécurité qu’ils présentent. Un membre des Oath Keepers lors d’un rassemblement pour annuler les résultats des élections de 2020 à la Cour suprême des États-Unis le 5 janvier 2021. Robert Nickelsberg / Getty Images Liens de longue date La veille de l’inauguration de Biden, deux gardes nationaux déployés à Washington, DC étaient démis de ses fonctions après qu’une enquête a révélé des liens avec des milices de droite. Les éléments d’extrême droite ont toujours été présents dans les forces de sécurité américaines. Tout au long du 20e siècle, de nombreux services de police locaux étaient fortement peuplés de membres du Ku Klux Klan. Les liens entre les groupes terroristes et les forces de l’ordre ont permis la discrimination et la violence contre les Afro-Américains, les Juifs et d’autres minorités. En 1923, tous les résidents noirs de Blandford, dans l’Indiana, ont été forcés de quitter la ville vers un endroit inconnu à la suite d’accusations selon lesquelles un homme afro-américain avait agressé une jeune fille. La «déportation» illégale a été menée et organisée par le shérif local, un Klansman, avec l’aide des sections locales du Klan. Wade Michael Page, le vétéran de l’armée américaine qui a tué six fidèles sikhs en 2014. FBI via Getty Images De nombreuses bases militaires américaines ont également eu des cellules de groupes néonazis et suprémacistes blancs tout au long du XXe siècle. En 1995, trois parachutistes de Fort Bragg, en Caroline du Nord, ont été arrêtés et inculpés du meurtre d’un couple noir à Fayetteville, Arkansas. Deux ont été condamnés à la prison à vie pour les meurtres. L’armée a ouvert une enquête à la base, connue pour être une plaque tournante de l’Alliance nationale, alors le groupe néo-nazi américain le plus influent du pays. L’armée a identifié et renvoyé 19 parachutistes pour avoir participé à des activités haineuses. L’un d’eux a tué six fidèles dans un temple sikh à Oak Creek, Wisconsin en août 2012. Il est mort dans une fusillade policière. Convergence croissante Les préoccupations concernant la pénétration d’éléments d’extrême droite dans l’armée et les forces de l’ordre sont devenues aiguës au cours de la dernière décennie avec l’émergence de milices comme les Oath Keepers, qui reposaient sur le principe du recrutement de policiers et de militaires. Les observateurs de serment s’engagent à désobéir aux ordres au travail qu’ils jugent contraire à la Constitution. Le succès des milices dans l’infiltration secrète des services de police a contribué à l’émergence de nouvelles associations d’extrême droite qui recrutent ouvertement les forces de l’ordre, comme les shérifs constitutionnels et les agents de la paix d’Amérique. Fondé en 2011 par l’ancien shérif de l’Arizona Richard Mack, le groupe promeut l’idée – contrairement à la Constitution – que les autorités du gouvernement fédéral devraient être subordonnées aux forces de l’ordre locales. Il compte plus de 500 shérifs dans tout le pays. Un peu plus de la moitié sont actuellement en fonction. Les shérifs constitutionnels et les agents de la paix d’Amérique ont poussé ses membres à ne pas appliquer les lois sur le contrôle des armes à feu et les règlements sur les masques liés à la pandémie qui, selon eux, enfreignent les libertés civiles. Insurrectionnistes qualifiés Lorsque les membres de groupes d’extrême droite sont également des professionnels jurés de protéger la nation ou leurs communautés, cela donne à ces groupes une apparence plus légitime. Les autorités peuvent être moins susceptibles de les traiter comme des menaces à la sécurité intérieure, une catégorisation qui limiterait leur accès aux armes à feu et aux endroits sensibles. Pourtant, les militaires et la police rendent en fait les milices américaines plus efficaces, selon mes recherches sur les pratiques violentes de l’extrême droite américaine. Un membre de la milice du Texas au rassemblement pro-Trump à Washington, DC, le 6 janvier 2021. Selcuk Acar / NurPhoto via Getty Images Un ensemble de données que je gère avec mon équipe à l’Université du Massachusetts Lowell et utilisé pour mon livre récent à droite La terreur en plein essor montre que les attaques des milices sont plus meurtrières que celles d’autres groupes d’extrême droite. Les auteurs sont expérimentés avec les armes et les munitions et ont au moins une formation militaire. Les attaques d’autres groupes d’extrême droite sont, dans une large mesure, initiées par des personnes ayant une expérience opérationnelle limitée, qui agissent spontanément. Les milices sont également plus susceptibles d’attaquer des cibles sécurisées de grande valeur comme les installations gouvernementales. Timothy McVeigh, le bombardier d’Oklahoma City, en est un excellent exemple. Il était un vétéran de la guerre du Golfe associé à la milice du Michigan dont la bombe a tué 168 personnes à l’édifice fédéral Alfred P. Murrah en 1995. La pénétration de militants d’extrême droite dans les rangs de la police et de l’armée semble entraîner une augmentation directe attaques contre des cibles policières et militaires. Entre 1990 et 2000, 13% des attaques et des complots des milices américaines visaient des installations ou du personnel militaires ou policiers, selon notre ensemble de données. La proportion est passée à 40% en 2017. Et avec leur formation à la surveillance, à la collecte de renseignements et à la sécurité publique, les activités dangereuses des milices sont généralement plus difficiles à surveiller et à contrer pour les agences fédérales. Lorsque les milices recrutent des professionnels, elles sont plus aptes à mener leur croisade radicale. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été écrit par: Arie Perliger, Université du Massachusetts Lowell. Arie Perliger reçoit un financement du département américain de la Justice et du département américain de la Défense.