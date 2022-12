Un politicien russe condamné pour avoir critiqué l’action ukrainienne

MOSCOU (AP) – Une personnalité éminente de l’opposition russe a été condamnée vendredi à 8 ans et demi de prison après avoir été reconnue coupable d’accusations découlant de sa critique de l’action du Kremlin en Ukraine.

La peine prononcée contre Ilya Yashin, l’un des rares critiques du Kremlin à être resté en Russie, a offert la dernière indication d’une répression accrue de la dissidence par les autorités russes.

“Avec cette condamnation hystérique, les autorités veulent tous nous faire peur, mais cela montre effectivement leur faiblesse”, a déclaré Yashin dans un communiqué par l’intermédiaire de ses avocats après que le juge a prononcé la peine. “Seuls les faibles veulent fermer la bouche de tout le monde et éradiquer toute dissidence.”

Yashin a été accusé de diffuser de fausses informations sur l’armée – une nouvelle infraction ajoutée au droit pénal du pays après que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine.

S’exprimant lundi juste avant la condamnation, Yashin s’est adressé directement à Poutine, l’exhortant à “arrêter immédiatement cette folie, à reconnaître que la politique à l’égard de l’Ukraine était mauvaise, à retirer les troupes de son territoire et à passer à un règlement diplomatique du conflit”.

Les accusations portées contre Yashin étaient liées à une vidéo diffusée en direct sur YouTube dans laquelle il parlait d’Ukrainiens tués dans la banlieue de Kyiv, à Bucha. Il rejette les accusations comme politiquement motivées.

Lors du procès devant le tribunal de district de Meshchansky à Moscou, Yashin a fait valoir que son affaire avait été fabriquée et « avait toutes les marques d’une persécution politique illégale ». Il a noté que dans la vidéo, il avait cité des sources officielles russes ainsi que des déclarations ukrainiennes pour donner à son auditoire une vision objective.

Dans ses remarques finales, Yashin a souligné qu’il considérait qu’il était de son devoir de dire la vérité, en disant : “Je ne renoncerai pas à la vérité derrière les barreaux”.

“Quand les hostilités ont commencé, je n’ai pas hésité une seconde”, a déclaré Yashin. « J’ai senti que je devais rester en Russie, dire haut et fort la vérité et essayer de faire tout ce que je pouvais pour mettre fin à l’effusion de sang. Il vaut mieux rester assis derrière les barreaux pendant une décennie et rester une personne honnête que de ressentir silencieusement de la honte pour le sang versé par votre gouvernement.

Human Rights Watch a dénoncé la condamnation de Yashin dans le cadre des « efforts continus pour démanteler et décapiter l’opposition politique pacifique de la Russie » et a exigé sa libération immédiate.

« Le verdict contre Yashin est une parodie de justice et un acte de lâcheté, dirigé par un Kremlin qui se sent menacé par des critiques virulents et visibles comme lui », a déclaré Rachel Denber, directrice adjointe Europe et Asie centrale à Human Rights Watch.

