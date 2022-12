Un politicien russe accuse Poutine d’avoir enfreint sa propre loi sur la censure

Le politicien de Saint-Pétersbourg Nikita Yuferev demande une action en justice contre Vladimir Poutine pour avoir enfreint sa propre loi (Photo : Nikita Yuferev/east2west news) Un politicien russe a dénoncé Vladimir Poutine pour avoir utilisé le mot “guerre” pour décrire le conflit en Ukraine. Nikita Yuferev, un conseiller de l’opposition à Saint-Pétersbourg, a demandé aux procureurs d’enquêter sur le président pour avoir enfreint ses propres lois. Jusqu’à présent, Poutine n’a décrit son invasion que comme une “opération militaire spéciale” et a présenté une législation menaçant les Russes d’une peine de prison pour avoir diffusé “délibérément de fausses informations” s’ils la décrivent comme une guerre. Cependant, jeudi, il a déclaré aux journalistes: “Notre objectif n’est pas de faire tourner le volant d’un conflit militaire, mais, au contraire, de mettre fin à cette guerre.” Yuferev a déclaré qu’il savait que sa contestation judiciaire n’irait nulle part, mais a déclaré qu’il avait rédigé le rapport pour exposer le “mensonge” du système. Il a déclaré : « C’est important pour moi de faire cela pour attirer l’attention sur la contradiction et l’injustice de ces lois que Poutine adopte et signe mais que lui-même ne respecte pas. “Je pense que plus nous en parlons, plus les gens douteront de son honnêteté, de son infaillibilité et moins il aura de soutien.” Yuferev a entamé la contestation judiciaire dans une lettre ouverte, écrite au procureur général et au ministre de l’Intérieur, disant “tenir Poutine responsable en vertu de la loi pour avoir diffusé de fausses nouvelles sur les actions de l’armée russe”. Poutine a déclaré aux journalistes qu’il voulait “mettre fin à cette guerre”, malgré l’emprisonnement des Russes pour avoir utilisé la même terminologie (Photo : EPA) Il a également déclaré que les critiques qui ont publiquement qualifié le conflit de guerre ont été sévèrement punis. Le politicien de l’opposition Ilya Yashin a été emprisonné pendant huit ans et demi ce mois-ci pour avoir diffusé de “fausses informations” sur l’armée. En juillet, le conseiller local Alexei Gorinov a été condamné à sept ans pour avoir critiqué l’invasion. Yuferev a déclaré avoir dénoncé d’autres personnalités du Kremlin pour avoir utilisé le mot “guerre”, notamment Sergei Kiriyenko, chef adjoint de l’administration présidentielle, et le principal législateur Sergei Mironov. Suite: Des nouvelles

Cependant, la police a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal ou qu’elle avait même refusé d’examiner l’affaire. Yufurev a reçu des centaines de messages haineux depuis qu’il a publié sa lettre ouverte, mais il pense que la majorité des Russes comprennent ce qui se passe en Ukraine. Il a dit : « La guerre, dans la société russe, est un mot effrayant. Tout le monde est élevé par des grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, tout le monde se souvient du dicton « Tout sauf la guerre ». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source