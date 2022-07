Un politicien prédit les conséquences pour les fans turcs des chants de Poutine

Les supporters de Fenerbahce ont chanté le nom du dirigeant russe lors d’un match contre le Dynamo Kiev

Les fans de Fenerbahce vont “ressentez ce qu’est la russophobie” alors que l’UEFA enquête sur eux pour des chants qu’ils ont prononcés lors d’un match avec le Dynamo Kiev, selon le député de la Douma d’État russe Dmitry Svishchev.

L’UEFA a annoncé jeudi qu’elle envisageait “présumée mauvaise conduite” des supporters du club d’Istanbul après avoir scandé le nom du président russe Vladimir Poutine lors d’une défaite 2-1 contre le Dynamo lors d’un match de qualification de la Ligue des champions dans leur stade Ulker mercredi soir.

Réagissant à la nouvelle, le politicien russe Svishchev a suggéré à Match TV que les gens dans le stade “exprimaient juste leurs émotions, peut-être envers leur idole.”

“En outre [to this]personne n’a insulté personne, contrairement au match du Championnat d’Europe de futsal, où les supporters ukrainiens se sont permis [to make] expressions obscènes », Svishchev a ajouté.

Le politicien faisait référence à une victoire 3-2 de la Russie contre l’Ukraine au Ziggo Dome d’Amsterdam plus tôt cette année, où des fans ukrainiens ont été entendus chanter des chants désobligeants sur Poutine et des chansons russophobes lors de l’affrontement de l’Euro 2022 de futsal.

“Maintenant, que puis-je dire ? Les fans turcs, malheureusement, ressentiront aussi par eux-mêmes ce qu’est la russophobie”, Svishchev avait prédit.

“L’UEFA a décidé qu’il ne leur suffisait pas de discriminer la Russie. De plus, nous n’avons toujours pas vu les résultats de l’enquête sur l’incident du match de futsal. On ne sait pas ce que l’UEFA y fait depuis six mois, [and] pourquoi il n’y a toujours pas de punition, “ Svishchev a ajouté.

Suite à l’annonce de l’UEFA, Fenerbahçe a fait une déclaration “contre un discours qui ne représente pas notre club et ne reflète en aucune façon la position d’entreprise de notre club.”

Fenerbahce a insisté sur le fait qu’il veille toujours à “sensibiliser sur les questions sociales et humanitaires à la fois dans notre pays et [around] le monde dans notre sphère d’influence.”

Il a également souligné qu’il avait été le premier club à réagir lorsque l’opération militaire russe en Ukraine a commencé fin février et l’a de nouveau condamnée.

Fenerbahce a abordé directement l’incident présumé et a noté comment à la 57e minute, lorsque le milieu de terrain du Dynamo Vitaly Buyalsky a donné l’avantage à l’équipe ukrainienne 1-0, “Certains joueurs de l’équipe adverse, en particulier les gardiens de réserve qui ont joué pour une équipe de notre pays dans le passé, ont provoqué des [sections] des tribunes pour s’exciter” et transmettre une réaction qui “n’a duré que 20 secondes dans le match de 120 minutes.”

“Quelle que soit la raison, nous, en tant que Fenerbahce Sports Club, n’acceptons pas la réaction qui a résulté de certains [sections] de nos stands”, le club a continué.



“Ce n’est pas une approche juste et équitable d’attribuer ce discours, qui ne représente jamais la position et les valeurs de notre club, à tous nos fans et d’attribuer la responsabilité à notre club.”

Vladimir Poutine, la-la-la-la-la-la”, ont scandé les supporters du club de football turc Fenerbahce lors du match de qualification de la Ligue des champions contre le Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/V1o7U7yeB7 – Spriteer (@spriteer_774400) 27 juillet 2022

Contrairement à Fenerbahçe, l’UEFA n’a pas mentionné spécifiquement les chants, qui auraient éclaté après que Buyalsky ait férocement célébré son premier match tout en faisant un “geste provocateur” envers les supporters locaux.

En réponse, des sections du stade Ulker auraient scandé le nom du président Poutine à l’unisson, ce que montrent également clairement les images des médias sociaux.

Les supporters de Fenerbahce étaient déjà émus avant le but étant donné que l’un de leurs hommes a été expulsé peu de temps avant que Buyalsky ne frappe.

Moins d’un quart d’heure plus tard, Enner Valencia ratait alors l’occasion d’égaliser en ratant un penalty, mais Attila Szalai parvenait à forcer le supplément dans les dernières minutes avec un égaliseur tardif.

Le Dynamo a finalement prévalu sur son adversaire à 10 hommes lorsque Alexander Karavayev a marqué un but vainqueur avec 114 minutes au compteur pour porter le score à 2-1.

En conséquence, les Ukrainiens affronteront désormais Sturm Graz mercredi lors du premier des deux matches du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, et Fenerbahce doit vaincre Slovacko en deux matches au troisième tour afin de se qualifier pour la Ligue Europa inférieure.

La punition de l’UEFA pourrait empêcher Fenerbahce de jouer le match aller à huis clos à domicile ou Slovacko d’être exempté.

Considérant que l’UEFA a complètement interdit les équipes et les clubs russes des compétitions internationales lorsqu’elle a agi sur une recommandation du Comité international olympique (CIO) plus tôt cette année, les sanctions contre Fenerbahçe pourraient être rapides et sévères.