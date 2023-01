“Un politicien ne devrait pas occuper le poste de chef de WFI, un athlète méritant devrait”, estime Mahavir Phogat

L’entraîneur lauréat de Dronacharya, Mahavir Phogat, s’est prononcé jeudi en faveur des lutteurs protestataires et a suggéré qu’une personne politique ne devrait pas être autorisée à occuper le poste de président de la Fédération indienne de lutte (WFI), plutôt “un bon lutteur ou athlète méritant devrait prendre plus de”.

Les commentaires de Mahavir sont intervenus un jour après que plusieurs lutteurs, dont les médaillés olympiques Sakshi Malik, Bajrang Punia, ont protesté au Jantar Mantar contre le fonctionnement de la WFI et de son président.

Mercredi, Vinesh Phogat a allégué que Brij Bhushan Sharan Singh et quelques autres entraîneurs des camps nationaux de Lucknow avaient harcelé sexuellement des lutteuses.

“Je pense qu’une personne corrompue ne devrait pas continuer le poste. Plutôt un bon lutteur ou athlète méritant devrait venir diriger, pas une personne politique”, a déclaré Mahavir – père des anciens lutteurs Geeta et Babita Phogat – aux journalistes, ici.

“J’ai appris par des lutteuses qu’il leur lançait des regards sales, les menaçait de mettre fin à leur carrière, ce qui est à la fois honteux et choquant. Toutes ces filles ont beaucoup affronté. Je demande au gouvernement de prendre des mesures strictes et de soutenir les lutteurs”, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, la rencontre entre les responsables du ministère des Sports et la délégation de quatre lutteurs, dont Bajrang Punia, Vinesh et Sakshi Malik, n’a pas donné de résultats car les lutteurs protestataires n’étaient pas satisfaits de la réponse.

Le ministre des Sports Anurag Thakur devrait rencontrer environ huit lutteurs protestataires à son domicile à 22h00.

