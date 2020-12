Un homme politique en Namibie a fait la une des journaux après avoir remporté l’élection régionale de conseiller parce qu’il s’appelle Adolf Hitler Uunona.

Le nom est le même que celui du dictateur allemand Adolf Hitler, tristement célèbre pour l’holocauste qui s’est produit sous le régime nazi allemand entre 1933 et 1945 qui a tué plus de 6 millions de juifs.

Réagissant à la controverse entourant son nom, Adolf a déclaré qu’il n’avait pas choisi de porter le nom du dictateur allemand.

Adolf a déclaré: «Hitler était une personne controversée qui a capturé et tué des gens à travers le monde. Je ne suis pas comme lui » signalé Le Namibien.

Parlant de son nom, Adolf a déclaré qu’il ne pouvait rien faire pour changer le nom et qu’il ne savait pas pourquoi son père lui avait donné ce nom.

Le chef nouvellement élu de la circonscription d’Ompundja de la région d’Oshana en Namibie a également critiqué les médias internationaux pour avoir « sensationnalisé » la question et publié sa photo à côté du chef du parti nazi Hitler.

Le leader de 54 ans qui, selon le rapport, est conseiller de la circonscription d’Ompundja depuis 2004 a demandé: «Entendent-ils mon nom seulement pour la première fois maintenant?»

Il estime également qu’il est injuste de la part des médias d’écrire sur lui pour son nom qui lui a été donné par son père quand Adolf était bébé.

Adolf a dit qu’avoir le nom d’Adolf Hitler ne signifie pas qu’il a le caractère d’Adolf Hitler ou qu’il ressemble à «Adolf Hitler d’Allemagne».

Le conseiller a également déclaré que s’il avait eu le choix de se nommer, il aurait accepté d’être nommé Adolf Hitler en raison des atrocités qu’il a commises.

Il a insisté sur le fait que comme tout le monde, lui aussi était une bonne personne.

Réagissant au reportage publié par un journal allemand, Phil ya Nangoloh, directeur exécutif de NamRights, a déclaré qu’il était destiné à diffamer le conseiller Adolf.

Phil a nommé l’auteur du reportage et a déclaré qu’il se référait de manière malveillante et sensationnelle à Uunona comme à «Adolf Hitler d’Afrique».

Phil a déclaré qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’attaque vise à servir ces deux objectifs malveillants.

Selon lui, les objectifs de ce reportage sont de victimiser Adolf et de discréditer le parti Swapo au pouvoir. Phil a nommé le parti d’opposition Independent Patriots for Change (IPC) et a déclaré que le parti jouissait du soutien de la droite blanche.

Il a dit que ces Namibiens d’origine allemande sont «contre l’Allemagne qui paie des réparations pour le génocide de 1904-1908 contre les peuples ethniques Nama et Herero».