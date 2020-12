Szajer a reconnu mardi qu’il avait assisté à la fête de Bruxelles, mais il n’a pas commenté sa nature. Le journal belge HLN et d’autres médias ont rapporté que la police avait interrompu une soirée sexuelle à laquelle participaient deux douzaines d’hommes au-dessus d’un café et qu’un participant, un député européen du Fidesz, avait tenté de fuir les lieux. HLN a déclaré que plusieurs diplomates étaient également présents.

«Nous n’oublierons ni ne nierons ses 30 années de travail, mais ses actions sont inacceptables et indéfendables. Après ce qui s’est passé, il a pris la seule bonne décision en s’excusant, en démissionnant du Parlement européen et en quittant le Fidesz », a déclaré Orban.

L’accusation a ajouté qu’un troisième homme avait été arrêté après qu’un passant ait dit à la police qu’il avait tenté de s’échapper. Identifié par les initiales SJ et une année de naissance 1961, l’homme n’a pas pu montrer sa pièce d’identité et a été escorté jusqu’à son lieu de résidence, où il a présenté un passeport diplomatique.

Szajer, l’un des fondateurs du Fidesz, a été l’un des principaux architectes d’une nouvelle constitution hongroise en 2011, critiquant les opposants pour avoir inscrit l’idéologie chrétienne conservatrice dans le principal document du pays et limiter les droits des femmes et des personnes LGBT. .

En juillet, un tribunal de Budapest a condamné le membre du Fidesz et ancien ambassadeur de Hongrie au Pérou, Gabor Kaleta, à une peine d’un an avec sursis et à une amende pour possession de plus de 19 000 images sexuellement explicites de mineurs.