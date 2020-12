Le parti de M. Orban s’est de plus en plus présenté comme un défenseur des valeurs chrétiennes conservatrices et a utilisé une rhétorique anti-gay chez lui en Hongrie. Le gouvernement a récemment soumis une loi limitant le mariage aux unions entre un homme et une femme.

M. Szajer est membre fondateur du parti au pouvoir et allié de longue date de M. Orban, le Premier ministre. Il est membre du Parlement européen depuis que la Hongrie est entrée dans le bloc européen en 2004.

Dimanche, deux jours après la fête, M. Szajer a annoncé qu’il démissionnerait du Parlement européen à compter du 31 décembre. Il a cité le stress de la bataille politique quotidienne, bien qu’il ait déclaré que sa démission n’était pas liée au différend entre la Hongrie et les 25 autres. États membres de l’UE sur le prochain budget et la relance des coronavirus.

Une semaine avant d’annoncer sa démission, M. Szajer a déclaré dans une interview que l’Union européenne tentait de punir la Hongrie pour avoir exercé ses droits souverains.

Les collègues parlementaires hongrois conservateurs de M. Szajer l’ont félicité dans un communiqué.

«Au nom de nous-mêmes et de toute notre communauté politique», ont-ils déclaré, «nous, les membres du groupe du Parlement européen Fidesz-KDNP, remercions Jozsef Szajer, qui a joué un rôle crucial en permettant au conservatisme civique hongrois et à la démocratie chrétienne d’occuper leur droit. place dans l’arène politique européenne. »

M. Szajer est marié à Tunde Hando, juge à la Cour constitutionnelle hongroise.

D’autres membres du Fidesz ont dû démissionner après des scandales sexuels. À l’approche des élections municipales hongroises de 2019, une séquence vidéo a émergé d’un maire du Fidesz se livrant à une orgie sur un yacht sur l’Adriatique. Le maire a été réélu, mais a démissionné un mois plus tard.

Monika Pronczuk a rapporté de Bruxelles et Benjamin Novak de Budapest.