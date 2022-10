Un politicien haïtien abattu, alors que des gangs violents et des troubles politiques poussent le pays au « bord de l’effondrement »

CNN

Un politicien haïtien a été abattu devant son domicile, ont annoncé les autorités, alors que les inquiétudes internationales s’intensifient face à la violence des gangs, aux troubles politiques et aux crises humanitaires qui ont pris le contrôle du pays.

Eric Jean Baptiste a été tué vendredi soir devant son domicile dans la capitale Port-au-Prince, a déclaré la police locale à CNN.

Il était le chef du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (RNDP), un parti politique mineur en Haïti, et a lancé une candidature présidentielle de longue haleine en 2016.

Un agent de sécurité a également été tué dans l’attaque, a déclaré le porte-parole de la police. Baptiste a survécu à une précédente tentative d’assassinat en 2018, s’enfuyant avec une blessure par balle.

L’assassinat est le dernier meurtre dans un pays envahi par des gangs violents et survient un an après l’assassinat du président en exercice du pays, Jovenel Moise. Port-au-Prince a été le théâtre de brutales batailles de gangs cet été qui ont incendié des quartiers entiers, déplaçant des milliers de familles et piégeant d’autres dans leurs maisons, effrayées de partir même à la recherche de nourriture et d’eau.

Le nombre d’Haïtiens déplacés par les récentes violences liées aux gangs dans la capitale a triplé au cours des cinq derniers mois, a déclaré vendredi l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM).

Le rapport de l’OIM indique que plus de 113 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur de Port-au-Prince entre juin et août de cette année, dont près de 90 000 en raison de “la violence urbaine liée aux conflits inter-gangs, gang-policiers et sociaux”.

Les criminels contrôlent ou influencent toujours certaines parties de la ville la plus peuplée du pays, et les enlèvements contre rançon menacent les déplacements quotidiens des habitants. Ces dernières semaines, des manifestants dans plusieurs villes ont appelé à la démission du Premier ministre Ariel Henry face aux prix élevés du carburant, à la flambée de l’inflation et à la criminalité incontrôlée.

Plus tôt ce mois-ci, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné ce qu’il a qualifié de “situation absolument cauchemardesque” en Haïti avec des gangs bloquant la circulation du carburant et d’autres matériaux dans le port de Port-au-Prince. Le pays fait face à une crise humanitaire, tandis qu’une épidémie de choléra a également fait des dizaines de morts.

L’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Bocchit Edmond, a déclaré vendredi à CNN que le gouvernement convoquerait des élections démocratiques si la communauté internationale intervenait avec une assistance militaire dans le pays.

« Il est très important que tous les Haïtiens travaillent ensemble… et pendant que nous recevons l’aide de nos partenaires internationaux, nous nous assurons de nous préparer à avoir des élections démocratiques libres et équitables. Parce que c’est la chose la plus importante… que les institutions démocratiques se lèvent à nouveau », a déclaré Edmond, décrivant Haïti comme un pays « au bord de l’effondrement ».

« Avant d’aller aux élections, nous devons rétablir la loi et l’ordre. Et notre police nationale elle-même ne peut pas… parce que les gangs sont bien armés et leur puissance de feu est bien supérieure… nous avons besoin d’une aide internationale », a récemment déclaré le diplomate à Sara Sidner de CNN.