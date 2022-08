Un politicien gallois qui a posé avec une arme à feu dans un message “anti-anglais” a fait l’objet d’une enquête policière

La police du Pays de Galles enquête sur un conseiller sur une publication sur les réseaux sociaux qui le montrait brandissant une arme à feu et disant qu’il voulait s’assurer “qu’il n’y avait pas d’Anglais essayant de traverser la Manche”.

Jon Scriven, un représentant de Plaid Cymru au conseil de Caerphilly, a également été suspendu par le parti nationaliste gallois pour ce poste, car il fait face à des accusations de « xénophobe » anti-anglais.

Le conseiller de Plaid a ensuite supprimé et présenté ses excuses pour la photo “mal jugée” publiée sur Facebook, prise dans le village d’Ogmore-by-Sea qui surplombe le canal de Bristol en face de l’Angleterre.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré qu’elle était “au courant d’une publication sur les réseaux sociaux mettant en scène un homme brandissant ce qui ressemble à un fusil à Ogmore-by-Sea”.

Michelle Conquer, surintendante de la force, a déclaré: “Une allégation de communications malveillantes nous a été signalée et nous enquêtons sur l’affaire.”

Le message complet, mis en ligne par Scriven le 8 août, disait : “Ogmore-by-Sea ce soir pour une baignade rapide et assurez-vous qu’il n’y avait pas d’Anglais essayant de traverser la Manche.”

Cela a suscité l’indignation et des accusations de xénophobie envers les Anglais. Le chef conservateur gallois Andrew RT Davies a tweeté lundi qu’il était “sans voix”, ajoutant “Ce genre d’attitude xénophobe est en dessous de nous”.

Chris Bryant, député travailliste de Rhondda dans le sud du Pays de Galles, a qualifié le poste de conseiller de « consternant ».

La chef des libéraux démocrates gallois, Jane Dodds, députée, a déclaré dans un communiqué: “Il y a une implication claire de violence et de xénophobie dans ce message.”

Elle a ajouté: « Que ce soit ou non une plaisanterie ou non, il est tout à fait inapproprié pour un élu de faire de tels commentaires, alors qu’il devrait savoir mieux. Avec tant de haine en politique ces dernières années, nous devrions essayer de construire des ponts, et non d’attiser davantage la division.

Hefin David du Labour, membre de Caerphilly Senedd, a tweeté: «Nous devrions chercher à nous unir et à répondre aux véritables préoccupations telles que la crise du coût de la vie. S’envelopper dans un drapeau et haïr les étrangers n’aidera pas une seule personne dans le besoin.

Un jour après la diffusion du message, Scriven a écrit sur Facebook : « Je voudrais m’excuser pour toute offense causée par mon message Facebook maintenant supprimé. C’était mal jugé et je me suis excusé auprès du chef de groupe Lindsay Whittle qui a accepté mes excuses.

Un porte-parole de Plaid Cymru a déclaré qu’il avait été suspendu dans l’attente d’une enquête. «Le message maintenant supprimé du conseiller Scriven était inapproprié et va à l’encontre des opinions et des valeurs de Plaid Cymru. Il a eu raison de s’excuser pour toute offense causée », ont-ils déclaré.

Le chef conservateur gallois a appelé le chef de Plaid, Adam Price, à ne pas “laisser un autre scandale faire rage sans action décisive”.

M. Davies semblait faire référence à la récente saga impliquant le député Plaid Jonathan Edwards, qui a été suspendu puis réadmis dans le parti de Westminster après avoir reçu un avertissement de la police pour avoir agressé sa femme.

Edwards, confronté à des appels à démissionner en tant que député de Carmarthen East et Dinefwr, a déclaré plus tard qu’il ne rejoindrait pas le groupe du parti nationaliste gallois afin de permettre une “période de réflexion calme”.