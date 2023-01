Un politicien de l’opposition cambodgienne arrêté pour chèques sans provision

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Un dirigeant éminent de l’opposition politique cambodgienne a été arrêté pour avoir prétendument émis des chèques sans valeur dans une affaire que son parti a qualifiée de politiquement motivée.

Thach Setha, vice-président du Candlelight Party, a été arrêté lundi et accusé d’avoir émis plusieurs chèques sans provision en 2019. Il a été envoyé en prison pour détention provisoire en vertu d’une loi sur les transactions de paiement qui prévoit des sanctions pour les paiements financiers irréguliers.

S’il est reconnu coupable, Thach Setha risque deux à cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 12 250 dollars.

Le Candlelight Party sera probablement le défi le plus important et le plus crédible pour le Parti du peuple cambodgien du Premier ministre Hun Sen lors des élections générales de juillet.

“Pour nous, nous pensons que l’affaire est politiquement motivée, pas sur le chèque sans provision”, a déclaré mardi Son Chhay, l’autre vice-président du parti. Il a déclaré que le Candlelight Party contacterait le Parti du peuple cambodgien au pouvoir à propos de l’affaire.

Son Chhay a toutefois ajouté que son parti parlera également aux personnes qui ont intenté une action en justice contre Thach Setha. Il a dit que si cela avait du mérite, son parti trouverait un moyen de payer l’argent dû dès que possible afin que Thach Setha puisse être libéré et continuer ses fonctions politiques.

Un document judiciaire obtenu mardi par l’Associated Press a indiqué que le tribunal avait émis des citations à comparaître l’année dernière pour que Thach Setha comparaisse devant le juge d’instruction les 28 février et 22 juin, mais qu’il ne s’est pas présenté. Il a déclaré que le tribunal avait par conséquent rendu lundi une ordonnance pour que Thach Setha soit placé en garde à vue. Il a déclaré avoir reçu une plainte déposée par une société accusant Thach Setha d’avoir émis cinq chèques sans provision.

Le Candlelight Party a appelé le gouvernement et le tribunal à libérer immédiatement Thach Setha sans conditions et à cesser d’arrêter et d’intimider les dirigeants et les partisans du parti.

“Le Candlelight Party considère que l’arrestation et la détention de Thach Setha étaient politiquement motivées et une forme de menace réelle afin d’intimider l’esprit du peuple cambodgien de se joindre aux activités politiques du Candlelight Party avant les élections générales de juillet”, a-t-il ajouté. dit dans un communiqué.

Le parti de Hun Sen a été confronté à un défi beaucoup plus difficile avant les élections de 2018 de la part du très populaire Parti du sauvetage national du Cambodge. Il a été dissous quelques mois seulement avant les élections par une décision de justice controversée qui a déclaré qu’il avait comploté le renversement illégal du gouvernement.

On pense généralement que les tribunaux cambodgiens sont sous l’influence du gouvernement, et la dissolution du parti a permis au parti au pouvoir de remporter tous les sièges à l’Assemblée nationale.

Le Candlelight Party est devenu le successeur officieux du Cambodia National Rescue Party. Lors des élections locales de juin dernier, le Parti du peuple cambodgien a remporté 74,3 % des voix et le Parti aux chandelles environ 22,3 %.

Le Parti du peuple cambodgien détient une poigne de fer sur le pouvoir depuis des décennies et contrôle presque tous les niveaux de gouvernement. Hun Sen, un dirigeant autoritaire dans un État théoriquement démocratique, est au pouvoir depuis 38 ans.

Ces dernières années, son gouvernement a engagé des poursuites judiciaires agressives contre ses opposants, entravant leur capacité à opérer librement et les forçant parfois à l’exil ou en les emprisonnant. En octobre, Son Chhay, du Candlelight Party, s’est vu infliger une lourde amende après avoir été reconnu coupable de diffamation pour avoir déclaré que les élections locales de juin étaient injustes, accusant le Comité électoral national d’avoir un parti pris en faveur du Parti du peuple cambodgien.

