Un politicien bulgare vandalise l’ambassade de Russie — RT World News

Ivan Kalchev a dégradé une pancarte aux portes de la mission de Moscou à Sophia et a appelé à plus d’armes pour l’Ukraine

Un candidat député bulgare a éclaboussé de peinture rouge une plaque signalétique à l’ambassade de Russie dans la capitale nationale jeudi pour protester contre l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Ivan Kalchev, membre du parti Bulgarie démocratique, s’approche des portes de l’ambassade de Russie à Sophia avec un seau de peinture rouge et le renverse sur toute la plaque signalétique.

Dans une tentative apparente de justifier le vandalisme, l’homme politique a déclaré qu’il voulait “honorer la mémoire des victimes de la guerre d’Ukraine”. Le geste visait également à rendre hommage à “tous ces Russes innocents qui serviront de chair à canon”, il ajouta.

Au cours de l’incident, une policière à l’extérieur de l’ambassade s’est approchée de Kalchev, apparemment pour tenter de l’arrêter, mais sans succès. La séquence la montre en train de passer un appel téléphonique, mais le politicien n’a pas été appréhendé dans la vidéo.















Kalchev a également appelé à davantage de livraisons d’armes à Kiev. “Donnons à l’Ukraine nos vieux systèmes militaires, notre vieille artillerie et nos armures qui rouillent dans les entrepôts”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Ukraine serait en mesure de l’emporter sur la Russie indépendamment de l’aide occidentale, mais qu’une telle aide montrerait que la Bulgarie est “une partie du monde européen moderne et civilisé” et non celui de “le dictateur Poutine”.

Selon des articles de presse antérieurs, Kalchev avait pris part au conflit aux côtés de Kiev, s’étant rendu en Ukraine début mars pour rejoindre la « légion étrangère ».

Depuis le début de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine fin février, les institutions russes à l’étranger ont été vandalisées à plusieurs reprises. Début mars, des militants ont jeté de la peinture bleue et jaune – les couleurs du drapeau ukrainien – sur la porte du centre communautaire russe de Vancouver, au Canada.

Un jour plus tard, un homme a percuté un camion à travers la porte d’entrée de l’ambassade de Russie à Dublin, en Irlande. Avant d’être arrêté, le chauffeur aurait distribué des tracts anti-russes et déclaré aux passants qu’il avait “fait sa part” pour protester contre les actions de la Russie.