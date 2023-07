Un politicien britannique fait face à un vote de censure après les éloges des talibans

Tobias Ellwood s’est excusé d’avoir publié une vidéo saluant la « transformation » de l’Afghanistan sous le régime des extrémistes

Des membres du Parti conservateur britannique ont lancé une offre pour retirer Tobias Ellwood de son poste de président du Commons Defence Select Committee après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux faisant l’éloge des talibans.

Dans une vidéo et un message d’accompagnement sur Twitter plus tôt cette semaine, le député conservateur a déclaré que l’Afghanistan était un « pays transformé » depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021. Il a ajouté que « La sécurité s’est considérablement améliorée, la corruption est en baisse et le commerce de l’opium a pratiquement disparu. » Le tweet, qui a été publié après une récente visite dans le pays d’Asie centrale et du sud, a depuis été supprimé.

Les critiques d’Ellwood, lui-même ancien membre des forces armées britanniques, ont été rapides. Les députés conservateurs ont lancé une motion de censure peu de temps après, avec quatre députés – deux conservateurs et deux travaillistes – soutenant la motion, selon le procès-verbal d’une réunion parlementaire mercredi.

L’un des détracteurs d’Ellwood, le député travailliste Kevan Jones, a déclaré : « Ce n’est pas la première fois que Tobias Ellwood fait des déclarations qui ne reflètent pas la position du comité. Celui-ci est au-delà de la pâleur. Le comité de 11 membres devrait voter sur l’avenir d’Ellwood le 14 septembre. Six voix suffiraient à le retirer de son poste.

Suite à la fureur, Ellwood est revenu sur certains de ses commentaires – mais a suggéré que son argument principal était exact. « Je me suis trompé » il a raconté à TalkTV ce qu’il a décrit comme un « bien intentionné » erreur. Il a également ajouté qu’il maintenait les commentaires faits dans le bref clip dans lequel il critiquait le manque d’engagement du gouvernement britannique avec les dirigeants afghans.

Ellwood a également suggéré que le Royaume-Uni rouvre son ambassade à Kaboul et a proposé que sans intervention extérieure, l’Afghanistan soit au bord du désastre économique.

« J’ai vu une économie très vulnérable qui allait bientôt s’effondrer sans intervention internationale, transformant ce pays en un État en faillite, avec des camps terroristes sans aucun doute de retour et déclenchant une migration massive », Ellwood a déclaré jeudi dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le régime des talibans en Afghanistan a été fréquemment critiqué pour la suppression des droits des femmes dans le pays – et après avoir attiré le mépris à Westminster, les femmes dans les rues de Kaboul ont fait écho aux critiques d’Ellwood lors d’une rare manifestation.

« Le politicien britannique dit qu’il est optimiste et qu’il est heureux de la situation en Afghanistan », a-t-il ajouté. la BBC a cité une femme afghane anonyme comme disant mercredi. « Aujourd’hui, nous sommes allés dans la rue pour demander nos droits et ils essaient de nous arrêter et de nous battre. »