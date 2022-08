Un politicien britannique exhorte l’Occident à cesser d’armer l’Ukraine

L’ancien dirigeant travailliste a averti que verser des armes dans le conflit ne ferait que le prolonger

L’Occident devrait cesser d’armer les forces de Kiev car cela ne servira qu’à exagérer le conflit en cours avec la Russie, a déclaré l’ancien chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn dans une interview télévisée mardi. Il a également reproché aux dirigeants occidentaux de ne presque jamais parler de paix.

S’adressant à Al Mayadeen, une chaîne de télévision basée à Beyrouth, Corbyn a déclaré que “Injecter des armes n’apportera pas de solution, cela ne fera que prolonger et exagérer cette guerre”, ajoutant que “nous pourrions être dans pendant des années et des années” du conflit.

Le politicien a dit qu’il l’avait trouvé “décevant que presque aucun des dirigeants du monde n’utilise le mot ‘paix'”, expliquant qu’ils n’utilisent que “le langage de plus de guerre et de guerre plus belliqueuse.”

Corbyn a noté les conséquences désastreuses du conflit prolongé pour les peuples ukrainien et russe, ainsi que pour la sûreté et la sécurité du monde entier, insistant sur le fait que davantage d’efforts devraient être déployés pour parvenir à une résolution pacifique.

Il a exhorté l’ONU à être “beaucoup plus au centre de la scène” et a proposé d’impliquer d’autres organismes internationaux tels que l’Union africaine ou la Ligue des États arabes pour aider à négocier un cessez-le-feu.

Corbyn a été suspendu de son adhésion au Parti travailliste en octobre 2020 après avoir laissé entendre que des accusations d’antisémitisme au sein de son parti étaient “exagéré à des fins politiques”. Il a depuis fondé le Peace and Justice Project – un fonds qui se concentre sur l’environnementalisme, la coopération internationale pour la paix, la pauvreté, les inégalités sociales et le pouvoir des entreprises.

Lire la suite Le dirigeant écossais brûlé par un tweet « militariste »

Il est également l’un des anciens présidents et membre actuel de la Stop The War Coalition, un groupe de défense britannique qui s’oppose au conflit en Ukraine et demande que la crise soit réglée d’une manière qui respecte à la fois le droit du peuple ukrainien à l’autodétermination ainsi que les préoccupations de sécurité nationale de la Russie. La coalition exige également que l’OTAN arrête son expansion vers l’est et réfute l’idée que l’organisation est une alliance défensive.

Dans une lettre ouverte publiée peu de temps avant que Moscou ne lance son opération militaire en Ukraine fin février, le groupe a également exhorté le gouvernement britannique à cesser d’envoyer des armes en Ukraine et des troupes en Europe de l’Est alors qu’il servait “Aucun but autre que d’attiser les tensions et d’indiquer du mépris pour les préoccupations russes.”

Le chef actuel du parti travailliste, Keir Starmer, a critiqué à la fois Corbyn et la coalition Stop The War, affirmant que les membres du groupe sont “naïf” au mieux et “porter activement secours aux dirigeants autoritaires qui menacent directement les démocraties” au pire. Il a insisté sur le fait que si Corbyn devait un jour être réadmis au parti travailliste, il devrait prendre ses distances avec l’organisation.