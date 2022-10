Un politicien brésilien et un allié de Bolsonaro refusent d’être arrêtés et blessent la police

Roberto Jefferson, ancien législateur et allié du président Jair Bolsonaro, a tiré un coup de fusil sur la police et lancé une grenade, blessant deux officiers dans la municipalité rurale Comendador Levy Gasparian, dans l’État de Rio de Janeiro. Il a déclaré dans un message vidéo envoyé aux partisans sur WhatsApp qu’il refusait de se rendre, bien qu’en début de soirée, il était en garde à vue.

COMENDADOR LEVY GASPARIAN, Brésil – Un homme politique brésilien a attaqué dimanche des agents de la police fédérale cherchant à l’arrêter à son domicile, provoquant un siège de plusieurs heures qui a provoqué l’alarme et une bousculade pour une réponse au plus haut niveau du gouvernement.

Les événements ont été stupéfiants même pour les Brésiliens qui se sont de plus en plus habitués à ce que les politiciens et les militants d’extrême droite fassent un pied de nez aux juges de la Cour suprême, et surviennent quelques jours seulement avant que les Brésiliens ne se rendent aux urnes pour voter pour le président.