Un député autrichien a appelé l’UE à imposer des sanctions aux oligarques ukrainiens, qui, selon lui, sont les véritables coupables du conflit militaire entre Kiev et Moscou. Martin Graf a qualifié la politique actuelle du bloc vis-à-vis de l’Ukraine de profondément imparfaite.



“J’exige que les autorités de l’UE imposent des sanctions aux oligarques ukrainiens : saisissez leurs yachts, leurs biens et autres biens et utilisez ces fonds pour aider les réfugiés ukrainiens et compenser les pertes subies par les citoyens de l’UE en raison des sanctions. [on Russia]”, a-t-il écrit dans un long message sur Facebook lundi, qui présentait des extraits d’une récente interview.

Graf, qui représente le Parti autrichien de la liberté (FPO), a affirmé que les oligarques avaient “aspiré l’Ukraine à sec” et « financé de façon constante » changements de régime à Kiev sans se soucier des conséquences des troubles politiques sur l’économie et la société du pays.

Il a dit que ces mêmes personnes, qui avaient “acheté” le droit de faire ce qu’ils veulent, financent désormais les nationalistes ukrainiens et les groupes armés illégaux. Le député a ajouté que les oligarques avaient “perte de contact avec la réalité” et “a conduit l’Ukraine à la guerre”.

Graf a déclaré qu’il soutenait les sanctions de l’UE contre les oligarques russes, mais s’est demandé pourquoi Bruxelles n’avait pas pris une mesure similaire contre les magnats ukrainiens, d’autant plus que ce sont les Ukrainiens et les Européens qui paient le prix de ce que ces gens ont fait.



“Ces gens devraient être punis pour tout ce qu’ils ont fait à l’Ukraine et au monde entier maintenant”, a déclaré Graf. Le député a également accusé l’UE de soi-disant cautionner les actions des oligarques ukrainiens en leur permettant de “profiter de leur vie en Europe.”



“S’il n’y a pas de sanctions contre les oligarques ukrainiens, cela serait de facto [serve] comme preuve de la corruption dans les plus hautes sphères de l’UE », a déclaré le député autrichien.

Graf a été le troisième président du Conseil national – la chambre basse du parlement autrichien – entre 2008 et 2013. Cependant, il n’est pas étranger à la controverse et a été accusé d’avoir des liens avec des extrémistes d’extrême droite et a même vu son immunité parlementaire levée. en 2009 suite à des allégations de détournement de fonds. Il n’a cependant jamais été inculpé et une enquête a été abandonnée.

Son parti FPO a également fait l’objet d’un examen minutieux de ses liens présumés avec la Russie en 2019. Il a signé un accord de coopération avec Russie unie – un grand parti russe, considéré comme traditionnellement favorable à la politique du président Vladimir Poutine.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.