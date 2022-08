Un politicien australien lance un avertissement sur le conflit à Taiwan — RT World News

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a déclaré que Pékin était prêt à s’emparer de l’île, “qu’il y ait enfer ou crue”

Le chef de l’opposition australienne a exhorté les gens à “couper la propagande” venant de Chine au milieu de fortes tensions dans la région Asie-Pacifique, et voir le “vrai message” qu’une attaque contre Taïwan est une possibilité réelle.

“Personne ne devrait être surpris s’il y a une incursion ou s’il y a un conflit parce que [the Chinese] ont dit qu’ils reprendraient Taïwan, qu’il arrive l’enfer ou les hautes eaux », Peter Dutton, qui était auparavant ministre de la Défense, a déclaré jeudi à ABC Radio National.

« Nous voulons voir la paix régner dans notre région. Mais en même temps, nous devons être très francs sur la menace qui existe », Dutton a ajouté.

« Il n’y a pas d’imagination requise ici. Le Parti communiste chinois a été très clair sur ses intentions par rapport à Taiwan », a-t-il ajouté. Dutton a déclaré, tout en soulignant que l’Australie devait “dénoncer le comportement” de Pékin.

"Si nous pensons que cela s'en va et que nous pouvons éviter les conflits en ne disant rien, je ne pense tout simplement pas que ce soit une réalité."















Dutton a déclaré qu’il soutenait les commentaires faits plus tôt par le trésorier australien, Jim Chalmers, qui a déclaré que Canberra devait répondre à la Chine avec “langage calme et cohérent” sur la question de Taïwan.

Pékin considère l’île autonome comme son propre territoire et a été exaspéré plus tôt ce mois-ci par la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei. Pelosi était le plus haut responsable américain à faire le voyage en 25 ans, et la Chine a répondu en lançant des exercices militaires autour de Taïwan, que les médias d’État ont décrits comme une formation pour un potentiel “réunification par la force”.

Xiao Qian, l’ambassadeur de Chine en Australie, a déclaré mercredi que Pékin voulait un “réunification pacifique” mais est « prêt à utiliser tous les moyens nécessaires », s’il le faut.

Xiao a également déclaré que l’Australie et la Chine devraient “développer nos propres relations bilatérales sur la base des intérêts des deux peuples, sans ingérence d’un tiers.”

L’année dernière, l’Australie a signé un pacte de sécurité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, connu sous le nom d’AUKUS, qui, selon la Chine, entraînerait davantage de tensions dans la région et déclencherait une course aux armements.

S’adressant aux médias la semaine dernière, le ministre australien de la Défense, Andrew Hastie, a exhorté le gouvernement à rester concentré sur l’acquisition de sous-marins nucléaires et de missiles avec l’aide de ses partenaires AUKUS.