Un politicien appelle à l’action après s’être moqué d’avoir perdu son pantalon lors d’un discours : « il faut respecter les handicapés »

Un politicien mexicain a exhorté ses collègues législateurs à adopter un projet de loi qui punira les personnes qui se moquent des personnes handicapées, après avoir été ridiculisé pour un incident lors d’un événement de prise de parole en public, qui, selon lui, s’était produit en raison d’une intervention chirurgicale nécessaire pour gérer son état.

« Les médias de mon État ont pris sur eux de m’intimider, ils me l’ont déjà fait », a déclaré Javier Borrego, député du parti de gauche Mouvement de régénération nationale (MORENA), à un média espagnol Zocalo. « Ça n’en vaut pas la peine, ma famille a subi la honte, beaucoup d’amis proches, de proches, ont été pointés du doigt pour le ridicule de leur père, le représentant fédéral. »

« Nous devons respecter les personnes handicapées », a-t-il exigé, ajoutant que « les problèmes des personnes handicapées doivent être respectés, surtout lorsqu’il y a des familles concernées ».

Borrego a pris le micro et s’est approché de la foule lors de l’événement du 16 juillet, notes de discours à la main, lorsque son pantalon est soudainement tombé sur ses chevilles et qu’il s’est retrouvé à se débrouiller pour se couvrir. Ses collègues ont commencé à rire alors qu’il s’excusait auprès de la foule pour le dysfonctionnement de sa garde-robe, a rapporté Jam Press.

Borrego a déclaré que cela aurait pu arriver « à n’importe qui », et il a expliqué qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour une affection de la colonne vertébrale qui le tourmentait depuis longtemps et qu’il avait perdu beaucoup de poids, le laissant avec des vêtements amples et une ceinture qui ne lui allait pas.

Borrego a annoncé son intention d’introduire une garantie pour sanctionner quiconque se moque des handicapés afin qu' »aucun citoyen » ne subisse un embarras similaire. Il a révélé que plusieurs collègues sénateurs lui avaient donné des bretelles pour éviter de futurs accidents.

Pour ne rien arranger, le discours qu’il avait prévu de prononcer s’inscrivait dans le cadre du lancement de la campagne électorale du parti, dans le cadre du « Projet national 2024-2030 ».

La saison électorale de 2023 s’est déjà avérée vitale alors que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador cherche à renforcer le contrôle de son parti avant de céder le pouvoir à un successeur l’année prochaine.

Le parti MORENA d’Obrador contrôle environ les deux tiers de tous les gouvernements régionaux du Mexique, ce qui montre l’immense soutien dont bénéficie son parti dans le pays. Il a mis en déroute le parti d’opposition PRI pour remporter sa présidence en 2018, puis a procédé au démantèlement du contrôle du PRI dans le pays et à le remplacer par le sien.

Le PRI continue de se battre pour le contrôle, mais une élection clé dans l’État de Mexico – l’État le plus peuplé du pays – la course au poste de gouverneur le mois dernier a vu MORENA gagner malgré des marges serrées.

La candidate de MORENA, Delfina Gomez, prendra la relève en tant que première femme gouverneur de l’État, et beaucoup considèrent que le règne du PRI sur l’État depuis des décennies est synonyme de corruption au sein du gouvernement, selon Reuters.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, est sur le point de se présenter comme candidate présidentielle de MORENA aux prochaines élections, suivie de près par le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. Sheinbaum est étroitement identifié à Obrador et à sa politique.