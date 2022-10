Un politicien américain courtisant la controverse fait sensation sur un campus universitaire canadien

L’un des politiciens les plus controversés des États-Unis fait sensation bien au nord de la campagne électorale : dans une université canadienne qui lui a déjà accordé un doctorat.

Les étudiants de l’Université du Nouveau-Brunswick poussent leur université à obtenir des détails sur son rôle dans l’octroi à Doug Mastriano du couronnement de la réussite scolaire sur son CV en 2013.

Un professeur agrégé de l’UNB figurant sur la thèse de doctorat de Doug Mastriano le décrit comme un travail universitaire atroce et dit qu’il ne comprend pas pourquoi l’article inclut son nom.

“Cette thèse m’a dérangé pendant neuf ans”, a déclaré Jeffrey Brown à CBC News dans une interview.

“[Mastriano] a obtenu un doctorat sur des bases très fragiles.”

Le célèbre ancien élève est maintenant candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie lors des élections de mi-mandat du mois prochain sur une plate-forme d’extrême droite avec des implications potentiellement majeures, bien au-delà de son état.

Mastriano a obtenu son doctorat en histoire ici, à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, en 2013. (La Presse canadienne)

Le négationniste pourrait prendre le pouvoir sur les élections

Le négationnisme électoral est ce qui a rendu Mastriano célèbre au niveau national.

Le législateur de l’État a tenté d’annuler les élections de 2020 au nom de Donald Trump ; il était au Capitole lorsque l’émeute y a commencé le 6 janvier 2021 et a même aidé à transporter des manifestants à Washington.

Il est maintenant le candidat républicain au poste de gouverneur de Pennsylvanie. Les sondages lui montrent traînant . Mais s’il arrive à gagner, il gagnerait un nouveau pouvoir sur les élections nationales.

Le gouverneur de Pennsylvanie nommera le administrateur en chef des élections et aussi juges qui entendrait les cas d’élection dans l’état de swing critique.

Mastriano a tenté d’annuler les élections de 2020 pour Donald Trump. Cela a fait de lui une célébrité à droite. Et il a remporté une nomination républicaine au poste de gouverneur pour les élections de mi-mandat de cet automne. (Mary Altaffer/AP)

Au Nouveau-Brunswick, les objections de Brown à Mastriano remontent à longtemps, bien avant sa carrière politique.

Cette vieille dispute au sein de l’université a maintenant refait surface publiquement alors que Mastriano se présente à un poste important.

Le professeur décrit le travail comme malhonnête, bâclé, fanatique

La campagne de Mastriano a utilisé son doctorat pour repousser une récente controverse politique. Lorsqu’une photo a fait surface montrant Mastriano portant un uniforme confédéré lors d’un événement éducatif en 2014, un conseiller l’a rejeté comme un travail de frottis contre un historien, pointant du doigt ses références académiques.

Brown était membre du jury de la thèse de Mastriano.

La campagne de Mastriano a utilisé son doctorat pour détourner les critiques – y compris lorsque Reuters a rapporté en août cette photo de 2014 montrant Mastriano, à gauche, portant un uniforme confédéré lors d’un événement éducatif en 2014. (Collège de guerre de l’armée via Reuters)

Le travail de Mastriano était malhonnête, bâclé, teinté de fanatisme religieux et indifférent aux faits qui contredisaient ses affirmations, a déclaré Brown, spécialiste de l’histoire des États-Unis à l’UNB et double citoyen américain et canadien.

Il a exprimé son inquiétude lorsque l’université a accordé le doctorat et a fourni à CBC News des courriels qu’il avait envoyés à des collègues à l’époque.

Brown a déploré que les mêmes traits qu’il avait dénoncés à l’époque se matérialisent dans la vie publique de Mastriano : à savoir le fanatisme et indifférence aux faits .

“La perspective que Doug Mastriano ait un pouvoir, n’importe où, est horrifiante”, a déclaré Brown, qui a rencontré et travaillé avec Mastriano sur plusieurs révisions de sa thèse.

Finalement, Brown s’est retiré du projet. Ou alors il pensait.

Sujet de mémoire : un soldat chrétien

La thèse de Mastriano impliquait un soldat américain légendaire, l’un des plus décorés du siècle dernier.

Alvin York était un sergent de l’armée profondément religieux qui a décrit avoir été touché par Dieu avant une bataille de la Première Guerre mondiale où il a tué 25 Allemands.

Une statue d’Alvin York à la législature du Tennessee. D’autres chercheurs accusent Mastriano de couper les coins ronds et de malhonnêteté. (Mark Humphrey/AP)

L’histoire de sa vie a inspiré un Gary Cooper film . Mastriano a un projet de longue haleine pour diffuser son histoire aux jeunes générations, avec un site Internet un doctorat thèse puis un livre .

Pourtant, le projet de Mastriano a fait l’objet d’un examen minutieux dès le départ.

Avant même d’arriver au Nouveau-Brunswick, Mastriano, alors membre de l’armée officier du renseignement fait l’actualité En 2008 pour son travail visant à localiser l’emplacement de l’héroïsme de York sur un champ de bataille français.

D’autres universitaires et un bureaucrate français l’ont accusé de méthodes de recherche bâclées mal identifié le lieu de la bataille, ignorant des détails contradictoires, creusant sans permis et ruinant un site archéologique.

Mastriano a rejeté ses détracteurs comme jaloux et a maintenu sa certitude qu’il avait trouvé le véritable site de bataille.

La controverse archéologique a été la première raison pour laquelle Brown, le professeur du Nouveau-Brunswick, a exprimé son inquiétude face au projet.

Personne examinant le travail de Mastriano n’avait d’expertise archéologique, alors, a-t-il demandé, comment étaient-ils censés examiner un document rempli de revendications archéologiques, les revendications étant vigoureusement contestées ?

La liste des préoccupations s’est allongée avec le temps.

Le travail universitaire de Mastriano est consacré à raviver la mémoire de York, un soldat légendaire de la Première Guerre mondiale inspiré par sa foi religieuse. (The Associated Press)

L’un était la qualité de l’écriture: Brown a déclaré qu’il avait fallu plusieurs révisions pour corriger les problèmes de base de grammaire, de style et de ponctuation sur presque toutes les pages.

Une lecture rapide du papier fini révèle encore des erreurs de base : un du colonel nom mal orthographié à plusieurs reprises, un récompense militaire italienne mal orthographié dans l’introduction et la mauvaise année de sortie (1940) pour le film Gary Cooper de 1941.

Il y avait des plaintes plus substantielles.

Il a déclaré que Mastriano offrait des opinions sans faits ni attribution pour les étayer, une approche que Brown a qualifiée de non académique.

“C’est ce que Dieu voulait”

Dans un exemple dramatique de cela, a déclaré Brown, Mastriano ferait des affirmations factuelles même en se référant à des phénomènes célestes.

Dans un exemple, à la page 260, Mastriano écrit: “L’idée que York a survécu au carnage grâce à l’intervention divine parle aussi d’un miracle.”

Brown a déclaré que cette approche n’est tout simplement pas scientifique.

“Ce n’était pas tant, ‘Le sergent York a rapporté cela’, ou ‘York croyait cela’, que c’était, ‘Dieu a parlé à York'”, a déclaré Brown dans une interview.

“C’est là que Mastriano voulait en venir : que ce type ait été littéralement dirigé par Dieu pour commencer à combattre les gens. Ce serait juste. C’est ce que Dieu voulait.”

Un rassemblement de Mastriano le mois dernier au Capitole de l’État de Pennsylvanie comprenait des prières et le déploiement d’un gigantesque drapeau américain. (Alexander Panetta/CBC)

La foi est au cœur de la vie de Mastriano, et à sa campagne de gouverneur .

Il a dit que les journalistes qui semblent se moquer de sa foi sera interdit de couvrir ses événements de campagne et a hérissé d’être décrit comme un « nationaliste chrétien ».

Dans le passé, il a expliqué comment l’histoire d’Alvin York s’inscrit dans sa foi.

Dans un discours de 2019 il a épousé York comme une alternative à la philosophie pacifiste de tourner l’autre joue au sein du christianisme, comme preuve que les fidèles peuvent être des guerriers.

La prière fait régulièrement partie de ses événements de campagne. C’était un thème récurrent dans les discours lors d’un rassemblement le mois dernier à l’Assemblée législative de Pennsylvanie.

“Seigneur, tu nous as dit de prier pour nos ennemis”, a déclaré un orateur, dans une prière pour ouvrir le rassemblement.

“Nous prions pour qu’ils perdent.”

Les critiques s’amoncellent

La critique du travail scientifique de Mastriano remonte à des années et s’étend sur plusieurs pays.

En Oklahoma, un enseignant et candidat au doctorat en histoire a écrit l’année dernière à l’UNB pour avertir que le travail de Mastriano était en proie à la fraude universitaire.

James Gregory, qui a rencontré pour la première fois le travail de Mastriano dans son livre publié, dit qu’il a depuis trouvé plus de 150 problèmes avec la thèse.

Il y a plein de fausses notes de bas de page, dit-il, ce qui signifie que le journal fait souvent une affirmation, cite une note de bas de page pour l’étayer, puis, lorsque vous allez réellement vérifier la source mentionnée dans la note de bas de page, cela dit autre chose.

Il a montré quelques exemples à CBC News.

Par exemple, l’article de Mastriano dit qu’un journaliste s’est d’abord intéressé à l’histoire de York en raison de son aspect religieux ; une note de bas de page cite ensuite un télégramme que le journaliste, le Canadien George Pattullo, a envoyé le 30 janvier 1919. Mais Gregory a retrouvé le télégramme et il n’y a rien sur la religion, juste les plans de voyage de Pattullo et une demande de données sur le champ de bataille.

“Sa thèse est juste remplie de ces problèmes”, a déclaré Gregory. “Il l’invente.”

“C’est de la fraude scolaire.”

La thèse de Mastriano affirme que la foi de York est ce qui a d’abord inspiré un journaliste à écrire sur lui. Comme preuve, elle cite ce télégramme. Ce télégramme ne le dit pas. Un chercheur dit que le travail de Mastriano est rempli de problèmes comme celui-ci. (James Grégoire)

Gregory insiste sur le fait qu’il n’a aucune hache politique à moudre. Il dit qu’il est un républicain enregistré, dans l’Oklahoma, et qu’il se fiche de savoir qui est le gouverneur de Pennsylvanie.

Son reproche, dit-il, est strictement académique. Et un peu personnel. C’est parce que Gregory a aussi écrit sur York ; il a cité Mastriano dans son travail et maintenant il se sent trompé.

“C’est entaché”, a déclaré Gregory.

“Il avait tort. Par conséquent, mon article était faux. Et tous ceux qui, à l’avenir, citent le travail de Mastriano, maintenant, leur travail est entaché.

“Ce n’est pas seulement qu’il change l’histoire en mentant et en inventant des choses. Il ruine aussi le travail de tous ceux qui lui font confiance.”

Gregory a déclaré qu’il avait en fait une relation cordiale avec Mastriano, échangeant des messages en ligne sur leur intérêt scientifique commun pour York.

Puis, tout à coup, dit Gregory, lorsqu’il a commencé à repérer des détails qui contredisaient le travail de Mastriano, le politicien a coupé le contact et l’a bloqué sur Facebook.

Étudiants de l’UNB inquiets, frustrés

Certains élèves du Nouveau-Brunswick ont ​​commencé à s’inquiéter de l’atteinte à leur réputation après la Presse associée d’abord rendu compte de la controverse à leur école.

UN gros titre dans un journal de Fredericton va droit au cœur de leur préoccupation en demandant : « Les employeurs remettront-ils en question la valeur des titulaires d’un doctorat de l’UNB?

Une douzaine d’étudiants à la maîtrise et au doctorat se sont réunis le mois dernier pour discuter des plans visant à faire pression sur l’université pour obtenir des détails sur le diplôme de Mastriano.

Les étudiants prévoient de publier une lettre prochainement.

“Beaucoup d’entre nous ont exprimé leurs frustrations à ce sujet. … Cela reflète notre formation universitaire”, a déclaré Richard Yeomans, candidat au doctorat au département d’histoire.

“Les références de cet homme ne sont pas méritées. … Il est très clair qu’un diplôme de vanité lui a été accordé.”

Le directeur de thèse de Mastriano, Marc Milner, professeur d’histoire et colonel honoraire dans l’Air Force, n’a pas répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

De multiples efforts pour joindre le personnel actuel et retraité de l’université, y compris le bureau des communications, n’ont reçu aucune réponse.

Mastriano, quant à lui, n’a pas répondu aux demandes de commentaires via des appels téléphoniques à son Trois bureaux législatifs de l’État et des courriels à son personnel législatif et de campagne.

Le professeur, Brown, a une théorie sur ce qui s’est passé.

Mastriano est l’outsider dans la course. Il est en retard dans les sondages et la collecte de fonds. Les républicains nationaux ne l’aident pas. Les organisateurs de son récent rassemblement à la législature de Pennsylvanie ont déclaré qu’ils étaient déçus lorsque seulement quelques dizaines de personnes se sont présentées. (Alexandre Panetta/CBC News)

L’école, dit-il, entretient de bonnes relations avec l’armée et laisse passer Mastriano pour éviter de perturber cela.

Il a envoyé à CBC News des impressions d’échanges de courriels de 2012 et 2013 exposant ses innombrables préoccupations, y compris une note finale.

Dans cette note, Brown a dit à Milner que, d’après ce qu’il avait compris, quelles que soient ses plaintes, Mastriano obtiendrait son diplôme de toute façon.

Brown a écrit: “Je sais que je le regretterai si j’autorise ma signature à figurer sur cette thèse.”

Il dit que Milner a répondu que ses services n’étaient plus nécessaires parce que le comité d’examen de trois membres avait déjà suffisamment de personnes.

Brown a reculé, après avoir passé des mois sur le projet.

Mais il vient d’avoir une surprise.

L’Université enfin libéré La thèse de Mastriano au cours de l’été, au milieu de pressions extérieures après un retard de plusieurs années pour la rendre publique.