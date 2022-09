Un politicien américain arrêté après la mort d’un journaliste enquêtant sur lui

Un responsable démocrate à Las Vegas est accusé d’avoir poignardé mortellement un journaliste dont l’histoire lui a fait perdre une élection

Un responsable du comté de Las Vegas, dans le Nevada, fait face à des accusations de meurtre jeudi, après avoir été arrêté, soupçonné d’avoir poignardé à mort un journaliste dont les reportages critiques pourraient lui avoir coûté sa réélection. L’administrateur public du comté de Clark, Robert Telles, a été arrêté mercredi et accusé du meurtre du journaliste du Las Vegas Review-Journal, Jeff German.

Le comté de Clark représente environ les deux tiers de la population de trois millions d’habitants du Nevada. Telles, 45 ans, est un démocrate dont le bureau supervise les successions des résidents du comté décédés. Il s’est classé troisième à la primaire du parti en juin, après qu’un rapport d’enquête du Review-Journal rédigé par German ait révélé des plaintes concernant son comportement.

Des policiers en tenue tactique ont encerclé Telles à son domicile mercredi après-midi, peu de temps après avoir été aperçu entrant dans les locaux portant une combinaison de protection contre les matières dangereuses. Il a été transporté hors du bâtiment sur une civière et chargé dans une ambulance environ quatre heures plus tard.

BREAKING: L’administrateur public du comté de Clark, Robert Telles, est sorti de chez lui sur une civière et chargé dans une ambulance. Telles a été arrêté pour le meurtre de @reviewjournal journaliste d’investigation Jeff German. Histoire : https://t.co/vAhxjgdlzU pic.twitter.com/heEsWlBvJr – Brett Clarkson (@BrettClarkson_) 8 septembre 2022

German, 69 ans, a été retrouvé mort près de chez lui samedi. Le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, a déclaré qu’il avait été assassiné la veille au soir. Des images de surveillance et des preuves récupérées sur les lieux auraient pointé Telles, qui avait déjà des antécédents d’hostilité publique envers le journaliste.

En mai, German a rapporté que des employés actuels et anciens du bureau de l’administrateur public avaient accusé Telles d’alimenter une “Cadre de travail hostile,” intimidation, favoritisme et relation inappropriée avec une subordonnée, la coordonnatrice immobilière Roberta Lee-Kennett. Bien que Telles ait nié les accusations, ses collègues l’avaient secrètement filmé, lui et Lee-Kennett, à l’arrière de sa voiture dans un parking.

Les révélations proviennent d’une plainte de représailles de 19 pages contre Telles, déposée par la coordinatrice immobilière Aleisha Goodwin auprès du Bureau de la diversité du comté. Au moment de sa mort, German travaillait sur une histoire de suivi et avait demandé les e-mails et les SMS entre Telles et Lee-Kennett, ainsi que deux autres personnes.

“Nous sommes soulagés que Telles soit en garde à vue et indignés qu’un collègue semble avoir été tué pour avoir dénoncé un élu”, a-t-il ajouté. a déclaré Glenn Cook, rédacteur en chef du journal. « Les journalistes ne peuvent pas faire le travail important dont nos communautés ont besoin s’ils craignent qu’une présentation des faits n’entraîne des représailles violentes.

Cook a appelé German, qui avait été journaliste pendant 40 ans – dont 12 à la Review-Journal – un “un grand homme et un reporter courageux” qui laissera dans le deuil sa famille et de nombreux amis.