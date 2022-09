Un politicien allemand prédit le sort de Nord Stream 2

Le chef de la Basse-Saxe, Stephan Weil, a déclaré que la confiance de Berlin dans Moscou en tant que fournisseur d’énergie a été irrémédiablement ternie

Le gazoduc Nord Stream 2, qui était destiné à pomper du gaz de la Russie vers l’Allemagne, est voué à rester inutilisé indéfiniment, a suggéré le chef de la région allemande de Basse-Saxe. Stephan Weil a déclaré que Berlin ne pourrait plus jamais faire confiance à Moscou en tant que fournisseur d’énergie fiable.

Dans une interview avec l’agence de presse allemande DPA publiée lundi, le gouverneur Weil a déclaré que le projet de pipeline ne serait pas relancé même après le départ du président russe Vladimir Poutine.

“La perte de confiance est si fondamentale qu’il n’y aura plus jamais de situation dans laquelle un gouvernement fédéral allemand puisse compter sur l’énergie de la Russie,», a noté le responsable.

Selon Weil, le «Nord Stream 2 ne sera jamais mis en service.”

Le gouverneur a affirmé que le Kremlin avait brûlé ses ponts et que «cette coopération est irrémédiablement détruite.”

Weil a conclu en proclamant que le «West se remettra de [the situation] plus rapide que la Russie.”

La construction de la deuxième étape du gazoduc Nord Stream existant a commencé en mai 2018. Le projet devait doubler l’approvisionnement en gaz russe de l’Allemagne.

Malgré l’opposition des États-Unis et de certains États membres de l’UE, le gouvernement allemand a fermement défendu le projet et le pipeline a été achevé. Cependant, Berlin a suspendu indéfiniment son lancement le 22 février, après que la Russie a reconnu les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, quelques jours avant que Moscou ne lance son offensive contre l’Ukraine.

En juillet et août, la Russie a progressivement réduit l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne via Nord Stream 1, avant de le fermer complètement début septembre. Le géant russe de l’énergie, Gazprom, a cité des problèmes techniques causés par les sanctions occidentales. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a clairement indiqué que le gazoduc ne reprendrait pas ses activités tant que les sanctions occidentales ne seraient pas levées.

Pendant ce temps, Berlin a accusé la Russie de militariser les approvisionnements en gaz.

La flambée des prix couplée à la fermeture du Nord Stream 1 a poussé le gouvernement allemand à mettre en place des mesures d’urgence pour s’assurer que le pays dispose de suffisamment d’énergie pour survivre à l’hiver.

Plus tôt cette semaine, le président Poutine a suggéré que l’Occident devrait donner son feu vert au Nord Stream 2 »si c’est si mauvais.”