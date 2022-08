Un politicien allemand de premier plan plaide pour Nord Stream 2

Berlin devrait certifier le gazoduc depuis la Russie pour s’assurer qu’il y a suffisamment de carburant pour l’hiver, a déclaré le vice-président du Bundestag.

L’Allemagne devrait certifier le gazoduc Nord Stream 2 et l’utiliser pour obtenir suffisamment de carburant de la Russie pour traverser la prochaine saison froide, a déclaré Wolfgang Kubicki, vice-président du parlement allemand.

Le déménagement doit être pris “dès que possible pour remplir notre stockage de gaz pour l’hiver”, a déclaré le politicien du Parti libéral-démocrate d’Allemagne (FDP) au RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dans une interview publiée vendredi. Le parti fait partie de la coalition au pouvoir allemande.

Berlin a suspendu la certification de la route complète du gaz naturel russe pour faire pression sur Moscou au milieu de la crise en Ukraine. Le gouvernement allemand a déclaré qu’il ne devrait en aucun cas être utilisé, même si le pays fait face à des pénuries de gaz.

Le géant gazier russe Gazprom a réduit ses approvisionnements via l’ancienne route Nord Stream 1 en invoquant des problèmes techniques causés par les sanctions anti-russes. Berlin a déclaré que cette décision était politiquement motivée. Gazprom n’a pas non plus été en mesure d’utiliser une route de transit à travers l’Ukraine pour approvisionner les clients européens, signalant que l’opérateur refusait ses offres de capacité.

LIRE LA SUITE: L’Allemagne dévoile sa position sur l’utilisation d’urgence du gazoduc russe

Kubicki a fait valoir que puisque l’Allemagne obtenait du gaz de Russie pour chauffer les maisons et faire fonctionner les industries, peu importait de savoir quel pipeline était utilisé pour faire le travail.

« Une fois les réservoirs de stockage de gaz pleins, nous pourrons à nouveau fermer Nord Stream 2 – et les autres gazoducs aussi, une fois que nous serons devenus indépendants. Mais nous n’en sommes pas encore là », il a dit.

Il a également rejeté l’argument selon lequel le président russe Vladimir Poutine utiliserait la certification de Nord Stream 2 pour marquer des points politiques.

« Le plus grand succès de propagande de Poutine serait si nous manquions d’essence alors qu’il recevait encore beaucoup d’argent de nous. Cela doit être évité », dit le politicien.