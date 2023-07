Un policier tué lors d’une confrontation avec un suspect de violence domestique à l’hôpital de l’Indiana

TELL CITY, Ind. (AP) – Un homme soupçonné de violence domestique a tué par balle un policier dans un hôpital du sud de l’Indiana tôt lundi et a ensuite été tué par d’autres policiers, ont annoncé les autorités.

La confrontation a eu lieu au Perry County Memorial Hospital à Tell City, de l’autre côté de la rivière Ohio depuis le Kentucky. La police a été appelée lorsqu’une victime de violence domestique a dit au personnel de l’hôpital que Sean Hubert était en route.

Dites au sergent municipal. Heather Glenn a tenté de maîtriser Hubert, 34 ans, à l’hôpital avec un appareil électronique et de l’arrêter, mais cela a été inefficace, a déclaré la police de l’État de l’Indiana.

« Au cours d’une brève lutte, Hubert a sorti une arme à feu et le Sgt. Glenn a été abattu », a déclaré la police d’État. « Les agents du département de police de Tell City et du département de police de Cannelton ont riposté et ont tiré sur Hubert. »

La fusillade s’est produite à l’intérieur de l’hôpital, près de la salle d’urgence, le Sgt. John Davis a déclaré à l’Associated Press.

« Ils ne savaient pas qu’il était armé », a déclaré Davis.

Glenn avait passé près de 20 ans au service de police de Tell City et au bureau du shérif du comté de Perry.

« Notre service de police a subi une perte énorme », a déclaré le chef de la police Derrick Lawalin. « Nous avons perdu un cher collègue, un cher ami. sergent. Glenn – elle est la pierre angulaire de notre département.

Lawalin a également offert « des pensées et des prières » pour la famille d’Hubert.

Glenn et d’autres officiers étaient à la recherche d’Hubert après avoir parlé à la victime de violence domestique dimanche, a indiqué la police d’État.

Tell City, 7 500 habitants, se trouve à 240 kilomètres au sud d’Indianapolis.

The Associated Press