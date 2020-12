Un policier a révélé qu’elle était transgenre et s’identifie maintenant comme une femme après près de deux décennies dans la force.

L’officier de police des West Midlands, Skye Morden, a déclaré qu’elle avait toujours su qu’elle était transgenre, mais qu’elle « avait gardé le secret pendant des années ».

La femme de 44 ans est maintenant devenue une femme après s’être séparée de sa femme.

L’officier de police des West Midlands, Skye Morden, a déclaré qu’elle avait toujours su qu’elle était transgenre mais qu’elle « avait gardé le secret pendant des années »

PC Morden est sur une liste d’attente, qui pourrait durer plusieurs années, pour un traitement de transition physique

PC Morden a déclaré: « J’ai toujours su que j’étais transgenre, avant même de savoir qu’il y avait un mot pour cela »

PC morden est sur une liste d’attente, qui pourrait durer plusieurs années, pour un traitement de transition physique, mais doit d’abord faire une «transition sociale» pour démontrer son engagement envers les médecins.

Elle a dit que cela signifie «porter une perruque et utiliser des crayons de couleur».

PC Morden a ajouté: « J’ai toujours su que j’étais transgenre, avant même de savoir qu’il y avait un mot pour cela.

« Mais je l’ai gardé secret pendant des décennies – je n’ai jamais su comment sortir avec mes amis, ma famille et mes collègues.

« J’ai été l’un des 14 agents qui tenaient une ligne de police contre une foule en colère de plus de 1000 personnes.

Et j’ai été entouré d’une bande de cambrioleurs armés de battes de baseball et de marteaux.

« Mais rien de tout cela n’est aussi terrifiant que de sortir en tant que femme transgenre devant 30 policiers pour un cours de formation tactique que je n’avais jamais rencontré auparavant.

« Nous sommes sans aucun doute à une époque plus tolérante qu’il y a 10 ou 20 ans – c’est ce qui m’a empêché de sortir plus tôt – mais c’est toujours effrayant. »

Pc Morden a rejoint la police des West Midlands en 2001 et a été l’un des premiers officiers de la force à être formé avec un X26 Taser.

La femme de 44 ans a été victime d’abus transphobes en ligne depuis sa sortie, mais dit que ses collègues l’ont soutenue et l’ont aidée à surmonter la tempête.

Pc Morden a rejoint la police des West Midlands en 2001 et a été l’un des premiers officiers de la force à être formé avec un X26 Taser.

Elle a révélé qu’elle s’était présentée comme trans auprès de son superviseur en 2018, mais seulement au cours des dernières semaines, « a-t-elle été fidèle à elle-même devant les agents sous son tutorat ».

La femme de 44 ans a été victime d’abus transphobes en ligne depuis sa sortie, mais dit que ses collègues l’ont soutenue et l’ont aidée à surmonter la tempête.

Elle a ajouté: « Depuis que je suis jeune, j’ai toujours su que quelque chose était différent en moi, que ma tête et mon identité ne correspondaient pas à mon moi physique. Cela a causé une inquiétude, une anxiété et un stress presque constants que j’ai essayé de cacher, d’ignorer, de fuir et de me frayer un chemin.

«L’année dernière, j’en ai simplement assez. J’ai réalisé que j’avais besoin d’être moi, que j’avais besoin d’être fidèle à moi-même, que je devais le faire pour ma propre raison.

«Depuis que j’ai eu le courage de parler à mes collègues de travail, le soutien et l’amour que j’ai eu ont été incroyables.

« La plupart des gens ici dans la police sont intéressés et soutiennent et veulent simplement me connaître, afin qu’ils puissent eux-mêmes être plus compréhensifs et conscients. Le monde n’est pas terminé depuis que je suis sorti et je peux être en paix avec moi-même pour la première fois de ma vie.

« Je suis absolument sûr que quelqu’un que vous connaissez est également confus quant à son identité de genre, ou même comme moi, certain de son identité.

«Nous demandons simplement de pouvoir vivre et être nous-mêmes, sans craindre d’être soumis à la haine, au harcèlement, au ridicule et aux abus. Je suis toujours moi, votre ami, votre frère, votre sœur, votre collègue, peu importe comment je vous présente, quels vêtements je porte ou comment je m’identifie.

Elle dit que rejoindre les groupes Whatsapp de la police pour les membres LGBTQ l’a aidée à trouver la confiance nécessaire pour être honnête sur son identité de genre avec ses collègues.

Elle dit que rejoindre les groupes Whatsapp de la police pour les membres LGBTQ l’a aidée à trouver la confiance nécessaire pour être honnête quant à son identité de genre avec ses collègues.

En sortant, Pc Morden a ajouté: « J’étais incroyablement nerveux. Comment dites-vous à vos collègues policiers que vous êtes trans avec certains des gars les plus alpha du monde?

« Au début, j’étais terrifié, mais tout le monde a été si accueillant et inclusif, donc cela a été un énorme soulagement et j’ai l’impression que je peux enfin être moi. »

Pc Morden, qui est actuellement entraîneur Taser au centre d’entraînement tactique de la région des Midlands à Albrighton, travaille maintenant pour aider d’autres agents transgenres à se sentir à l’aise et acceptés au travail.

Elle fait partie du comité LGB & T de la Force et travaille avec la Fédération de police des West Midlands sur des moyens pratiques d’aider les membres trans.

Dans un message adressé à ses collègues, elle a ajouté: « Vous pouvez être qui vous êtes, et vos collègues et amis vous soutiendront plus que vous ne le pensez. »