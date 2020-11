Un policier tire 15 fois sur un médecin de 79 ans alors qu’il conduit sur un chariot élévateur “ de manière menaçante ”

Un médecin a été abattu par la police après avoir conduit de façon erratique dans un chariot élévateur avant de demander aux flics de le tuer en Californie.

L’extraordinaire confrontation a été filmée en bodycam par des flics dans la ville de Denair, au centre de la Californie.

L’homme, identifié plus tard comme le docteur Seo Myong Yang, âgé de 79 ans, est vu en train de conduire dans le chariot élévateur alors que des agents du département du shérif du comté de Stanislaus exigent qu’il s’arrête.

Les agents ont ensuite tiré 15 coups de feu sur le véhicule.

Incroyablement, Yang a survécu avec juste une balle dans la jambe pendant la confrontation.

Il fait maintenant face à des accusations de voies de fait devant la Cour supérieure de Stanislaus.

Seo Myong Yang, 79 ans, a été vu conduisant de manière erratique dans un chariot élévateur

La vidéo Bodycam le montre en train d’essayer délibérément de conduire dans une voiture de police

Un député a fini par lui tirer dessus au moins 15 fois, le blessant à la jambe

L’épisode troublant a commencé après que la police a reçu des informations selon lesquelles Yang aurait bloqué la route et crié des blasphèmes, refusant de laisser passer d’autres voitures.

La police s’est rendue sur les lieux mais Yang a refusé de leur parler, mais sa femme a dit qu’elle demanderait des conseils en santé mentale pour lui plus tard dans la semaine.

Mais un peu plus d’une demi-heure plus tard, les députés étaient de retour sur les lieux alors que Yang semblait devenir encore plus erratique.

Il a écrasé le chariot élévateur à travers une clôture et en direction d’un adjoint, ce qui a conduit l’agent à tirer avec son arme.

À la fin de l’épisode, Yang, un médecin, a demandé à la police de le tuer

Yang est accusé d’agression avec une arme mortelle et d’agression contre un policier pour lequel il avait plaidé non coupable et est en prison avec une caution de 125000 dollars

Yang peut être entendu crier de douleur apparemment incapable de sortir du petit véhicule.

À un moment donné, il a même demandé à des députés de le tuer.

«Les députés ont essayé de l’engager dans la conversation et la négociation, mais il a refusé de coopérer ou de se conformer aux instructions qu’ils donnaient», a déclaré le Sgt. A déclaré Luke Schwartz.

“ Ils ont même utilisé une retraite tactique pour éviter de nouvelles altercations violentes.

“Yang a conduit un citoyen et des députés avec un mépris téméraire”, a déclaré Schwartz.

Yang est accusé d’agression avec une arme mortelle et d’agression contre un policier, dont il avait plaidé non coupable.

La police peut être vue en train de s’occuper de Yang après qu’un policier lui a tiré dessus une quinzaine de fois

Des images de Bodycam montrent les blessures de Yang qui l’ont vu recevoir une balle dans la jambe

Plusieurs voitures de patrouille étaient sur les lieux rapidement alors que la situation semblait s’aggraver

Il reste incarcéré dans la prison du comté de Stanislaus sous caution de 125 000 $.

Le bureau du procureur du district de Stanislaus doit maintenant déterminer si la fusillade était justifiée.

Les adjoints impliqués dans la fusillade sont Jonathan Buck, un vétéran de quatre ans du département et Michael Wilson, qui travaille au département depuis environ trois ans. Wilson était l’adjoint qui a tiré les coups de feu, a déclaré Schwartz.

Bien que la cause de l’explosion de Yang ne soit pas claire, il a été révélé que Yang est à la fois médecin et chirurgien qualifié avec une licence valide qui expire en octobre prochain.