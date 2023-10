SYCOMORE – Un flic Sycamore à la retraite a sauvé la vie d’une jeune fille lors du festival de la citrouille Sycamore mercredi, et de nombreux membres de la communauté qualifient cette décision d’héroïque.

L’histoire d’une vie sauvée lors de la cérémonie de coupe du gâteau au début du légendaire festival de Sycamore a pris d’assaut les médias sociaux jeudi après qu’un témoin a posté sur Facebook l’épreuve.

Le résident Mike DeVito, qui a posté l’histoirea déclaré qu’il était obligé de partager ce qu’il avait vu pour répandre de bonnes nouvelles.

“Du coin de l’œil, j’ai remarqué une jeune fille et sa famille en état de panique”, a écrit DeVito dans son message. « Elle avait mangé un hot-dog et celui-ci s’est coincé dans sa gorge, la laissant étouffée et en détresse. C’est alors qu’un policier à la retraite, Cary Singer, avec qui j’avais discuté, est passé à l’action. Sans une seconde d’hésitation, il a exécuté la manœuvre de Heimlich pour enfants sur cette jeune fille effrayée.

Singer, un chef adjoint à la retraite du département de police de Sycamore, a déclaré jeudi que le chaos d’une famille paniquée l’avait poussé à l’action.

“J’étais derrière le stand de nourriture et j’ai entendu des cris”, a déclaré Singer. « Il y avait une dame qui pleurait de façon hystérique, une autre qui criait : « Au secours ! aide!’ J’ai regardé dans l’aire de restauration et il y avait une dame tenant un petit enfant, elle avait l’air d’avoir 2 ans et l’enfant était bleu. Et elle tenait l’enfant serré contre sa poitrine et l’enfant ne respirait visiblement pas.

«C’est arrivé vraiment, vraiment, vite. Il se trouve que j’étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne formation. — Cary Singer, policier à la retraite de Sycamore

Après avoir obtenu la permission de la mère d’aider son enfant, Singer a déclaré qu’il avait commencé à effectuer une manœuvre de Heimlich pour l’enfant, qui nécessite une poussée vers le dos de l’enfant plutôt que vers le ventre. Lors de sa troisième poussée, Singer a déclaré qu’un objet, peut-être un hot-dog, était sorti de l’enfant.

« Et puis sa poitrine s’est contractée. Elle a commencé à prendre l’air. Je l’ai relevée, [and] sa couleur est revenue immédiatement », a déclaré Singer. « Elle a souri puis s’est mise à pleurer, et tout de suite, tout s’est bien passé. Il s’est délogé et l’enfant allait bien. Donc c’est arrivé vraiment, vraiment, vite. Il se trouve que j’étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne formation.

En réponse aux actes héroïques de Singer, la maman Michelle Bloyd a déclaré au Daily Chronicle qu’elle souhaitait pouvoir remercier l’homme qui a sauvé sa fille de 3 ans, Aamyah.

« Au nom de moi et de mes filles, merci !!! C’était mon fils de 3 ans. On ne sait jamais quand ce qui est censé être une soirée amusante normale peut changer. Je suis tellement reconnaissant envers la communauté dans laquelle j’ai grandi !!” Bloyd a écrit dans un article sur les réseaux sociaux.

Jeudi, La police de Sycamore a partagé l’histoireen publiant “Si vous voyez LT Singer dehors pendant le week-end de Pumpkin Fest, assurez-vous de transmettre le message d’un travail bien fait.”

Les organisateurs du Sycamore Pumpkin Fest ont également partagé l’histoire, affectation “Nous sommes très reconnaissants que Cary Singer soit là ce soir pour éviter cette tragédie.”

DeVito a déclaré que lui, ainsi que sa famille et ses amis qui se tenaient à ses côtés au moment de l’incident, “avaient été témoins d’un véritable héros en action”.

Dans sa publication sur Facebook, DeVito a déclaré qu’il avait déménagé il y a longtemps à Sycamore parce qu’il sentait que la ville incarnait tout ce qu’il imaginait dans une ville de livre de contes. Il a dit qu’il était depuis des gens érudits comme Singer qui créent le charme du Sycamore.

“Ce qui rend cette ville vraiment spéciale, ce sont ses habitants”, a écrit DeVito.

Photo d’archives de la section locale 2010 de Shaw – Cary Singer du service de police de Sycamore était l’ami du festival au festival de la citrouille de Sycamore 2010. (Réseau de nouvelles locales Shaw)

Peut-être à juste titre, Singer a également été nommé Ami du Festival lors du Sycamore Pumpkin Festival 2010.

Singer, retraité depuis huit ans, a déclaré que des formations répétées en RCR lui avaient permis de sauver l’enfant qui s’étouffait. Bien qu’il apprécie toutes les publications sur les réseaux sociaux le qualifiant de héros, il ne pense pas que cette étiquette lui convienne. Il a plutôt suggéré que ceux qui accomplissent des tâches similaires au quotidien sont les véritables héros.

“Il y a des médecins et des infirmières, des policiers et des pompiers qui font ce genre de choses tous les jours et personne ne dit ‘Oh, merci’, ou ceci, cela ou autre”, a déclaré Singer. « Donc, j’étais au bon endroit au bon moment et j’ai fait la bonne chose. Beaucoup de gens font cela tous les jours et ne sont pas reconnus pour cela.

Cette histoire a été mise à jour à 12 h 48 le 27 octobre 2023 avec les commentaires de Michelle Bloyd, mère de la fille que Cary Singer a sauvée de l’étouffement.