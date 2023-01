Un policier suspendu après qu’une vidéo le montre en train de frapper une adolescente

M. Adams, un ancien capitaine de police, fait souvent l’éloge du département de police. Lors de la conférence de presse, il a déclaré que les New-Yorkais faisaient confiance à la police et que des événements comme celui de mardi “ne vont pas éroder la relation que les habitants de cette ville entretiennent avec les hommes et les femmes du département de police de New York”.

L’incident de mardi après-midi s’est produit lorsque deux agents chargés de protéger un licenciement scolaire ont vu une grande bagarre éclater parmi un groupe de filles, selon un communiqué de Julian Phillips, le commissaire adjoint de la police à l’information publique.

Les officiers sont intervenus. Mais alors que l’un d’eux tentait d’arrêter l’une des filles, une jeune fille de 14 ans qui faisait partie de la mêlée a attrapé les menottes de l’officier et l’a frappé à la tête, a déclaré M. Phillips.

Ce qui vient ensuite semble être capturé sur la vidéo : alors que le groupe se déplace le long du trottoir, l’officier semble se pencher et pousser la fille en arrière alors qu’un deuxième officier tente de l’attraper. Sa tête est baissée et les bras sont levés pour les repousser.

La vidéo de l’altercation s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, atteignant le maire Eric Adams.

L’officier semble alors prendre son poing droit et frapper la fille à la tête alors que d’autres enfants se pressent autour, levant leurs téléphones portables pour capturer l’incident. Deux jeunes semblent essayer de faire reculer la jeune fille alors que l’officier continue de frapper.