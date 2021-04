Un policier a été mis en cage après avoir cassé la jambe d’un père noir devant ses fils horrifiés alors qu’ils visitaient la tombe de leur mère.

Charlie Harrison a botté Carl Abrahams si fort au genou qu’il a été forcé d’utiliser des béquilles pendant trois mois après avoir subi une fracture.

Charlie Harrison a été mis en cage pour GBH Crédit: Police métropolitaine

Le voyou, 39 ans, a également laissé les fils adolescents du père terrifiés par la police et craignant d’être ciblés en raison de leur race.

Il a maintenant été emprisonné pendant deux ans et trois mois à Southwark Crown Court après avoir été reconnu coupable de lésions corporelles graves.

Lors de la détermination de la peine, le juge Gregory Perrins a déclaré: «Il s’agissait d’un cas clair de profilage racial.

«Je suis convaincu que s’ils avaient été blancs, vous auriez conduit sans les déranger.

Le tribunal a appris que M. Abrahams, 47 ans, quittait le cimetière avec ses deux fils le soir du Nouvel An 2018 après avoir déposé des fleurs sur la tombe de son défunt partenaire lorsqu’il a été pris pour cible.

Harrison en civil, qui faisait partie du groupe de travail sur les crimes violents de Scotland Yard, a utilisé un «balayage des jambes» pour faire tomber le père au sol.

Le flic, qui n’a fait aucun effort pour s’identifier comme un policier après s’être garé dans une voiture banalisée, cherchait des suspects noirs dans le quartier.

Il a dit qu’il s’était approché de la famille abasourdie parce que « vous ne trouvez pas de drogue ou d’armes en restant dans votre voiture ».

Mais ses allégations ont été rejetées par le juge, qui a déclaré qu’il n’avait aucune raison d’arrêter M. Abrahams et aucune raison d’arrêter et de fouiller la famille.

Le tribunal a appris qu’il avait encore besoin de physiothérapie régulière trois ans après l’attaque et qu’il devait renoncer à faire du sport.

Le juge Perrins a déclaré: « Même trois ans plus tard, ses fils craignent toujours la police et craignent d’être ciblés à cause de la couleur de leur peau. M. Abrahams pense que la raison pour laquelle il a été agressé était qu’il était noir.

« Vos actions sapent gravement la confiance placée dans la police. »

L’attaque a été signalée au Bureau indépendant de la conduite de la police en janvier 2019 et Harrison a ensuite été inculpé et suspendu de ses fonctions.

Le commandant Paul Betts a déclaré: «Cette affaire a fait l’objet d’une enquête approfondie de la direction des normes professionnelles du Met et de PC Harrison inculpés puis condamnés par un jury.

«Ses actions se sont avérées bien en deçà du niveau que nous attendons de nos policiers, un homme étant gravement blessé. Ce type de comportement n’a pas sa place dans notre service de police et mine la confiance des communautés que nous sommes ici pour protéger.

«Suite à la condamnation de PC Harrison, il fera désormais l’objet de procédures disciplinaires.»