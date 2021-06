Un policier qui a utilisé l’ex-star de la Premier League Dalian Atkinson et lui a donné deux coups de pied à la tête est reconnu coupable d’homicide involontaire

Le PC Benjamin Monk a tiré un pistolet paralysant sur Atkinson pendant 33 secondes et lui a donné deux coups de pied à la tête alors que l’homme de 48 ans était allongé sans protection sur le sol lors d’un incident en août 2016.

Monk avait été accusé d’avoir menti devant le tribunal sur son récit de la confrontation, et d’avoir donné des coups de pied et des coups de pied sur la tête de l’ex-international anglais B alors qu’il gardait à peine conscience au sol.

Frappé avec une force aussi brutale, le sang d’Atkinson a été retrouvé sur les lacets des bottes de police que portait Monk, et les détails de la violence n’ont été rendus publics que pendant le procès environ cinq ans après le décès prématuré du favori de Villa.

C’est un verdict extrêmement important. C’est la première fois qu’un policier est reconnu coupable d’homicide involontaire pour un décès en garde à vue depuis près de 40 ans. Benjamin Monk a utilisé le Taser de Dalian Atkinson puis lui a donné un coup de pied dans la tête alors qu’il était au sol. pic.twitter.com/oZqBu7bw0H – Darshna Soni (@darshnasoni) 23 juin 2021

À la suite de la décision d’aujourd’hui, Monk est le premier policier reconnu coupable d’homicide involontaire alors qu’il était en service depuis plus de trois décennies.

Le jury de Birmingham Crown Court a rendu son verdict après près de 19 heures de délibération. L’ayant d’abord acquitté du meurtre, ils ont ensuite condamné à l’unanimité Monk pour homicide involontaire.

À l’heure actuelle, il reste encore du travail à faire alors qu’ils examinent les verdicts sur la coaccusée de Monk – la PC Mary Ellen Bettley-Smith, qui a nié avoir subi des lésions corporelles en utilisant une matraque pour frapper Atkinson alors qu’il était allongé au sol.

Je pense à Dalian Atkinson. Rip et sa famille aujourd’hui , Respect X 💚☘️🇮🇪. – Paul McGrath (@Paulmcgrath5) 23 juin 2021

Après le verdict, la famille de la victime a publié une déclaration. « Nous sommes extrêmement soulagés que tout le pays connaisse maintenant la vérité sur la mort de Dalian », Ça disait.

« Bien qu’il ait été difficile pour nous de ne pas pouvoir parler des détails de la mort de Dalian, il a été encore plus difficile de passer ce procès et d’entendre PC Monk essayer de justifier la force qu’il a utilisée.

Faisant référence aux problèmes de santé mentale d’Atkinson, qui l’auraient vu menacer de tuer son père, ils ont déclaré : « La nuit de sa mort, Dalian était vulnérable et malade et avait besoin de soins médicaux.

« Au lieu de cela, il a subi des violences et est mort avec les empreintes de lacet de botte de PC Monk meurtries sur son front.

« Nous avons été écœurés d’entendre PC Monk essayer de minimiser la force qu’il a utilisée sur Dalian et d’exagérer la menace [Atkinson] posé. Heureusement, le jury a vu à travers les mensonges et les faux-semblants. Nous tenons à remercier les membres du jury pour leur travail acharné et leur attention. »