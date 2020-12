Le chef de la police de St. Paul, dans le Minnesota, a pris «des mesures rapides, décisives et sérieuses» en licenciant un policier impliqué dans la fusillade d’un homme nu et non armé qui se cachait dans une benne à ordures.

Des images de Bodycam ont été publiées mardi de l’incident de samedi soir au cours duquel l’officier, identifié comme Anthony Dean, a tiré et blessé un homme nu et non armé.

Le chef Todd Axtell a expliqué comment plus d’une douzaine d’agents ont fini par descendre sur la rue Rice, près du centre-ville de la ville, alors qu’ils recherchaient un homme qui était suspecté dans une multitude de crimes violents, notamment des comportements sexuels criminels, des enlèvements et des voies de fait graves.

Le chef de la police de Saint-Paul, Todd Axtell, avait l’air visiblement bouleversé lors d’une conférence de presse au sujet d’une fusillade par un policier ce week-end à Saint-Paul, dans le Minnesota, mardi.

L’agent Anthony Dean de St. Paul PD a été congédié après avoir tiré sur un homme non armé. Sur la photo, l’homme est vu au sol après avoir été retenu par un chien policier

Dans la vidéo diffusée mardi, on peut entendre des agents crier à l’homme – qui s’était caché dans une poubelle – de sortir.

Alors que les agents essayaient de le dénoncer, les flics ont déployé une boule de poivre, un irritant semblable au spray au poivre.

L’homme, que les autorités ont identifié comme étant Joseph Javonte Washington, 31 ans, est ensuite sorti de la benne à ordures et a rapidement couru vers les officiers.

Les officiers ont utilisé des Tasers et un K9 pour tenter de l’arrêter. Puis, bien qu’il n’ait pas été armé, un officier l’a abattu quatre fois.

Joseph Javonte Washington, 31 ans, était recherché pour un conflit familial présumé

Il s’est caché des agents dans une benne à ordures, mais était nu et non armé à l’époque. Il est photographié après avoir sauté de sa cachette et couru vers des officiers qui ont ouvert le feu

La vidéo montre ensuite l’homme aux prises avec un K-9 qui l’a mordu autour de la jambe.

Washington a subi trois blessures par balle à la jambe et une à l’abdomen, ainsi qu’une morsure de chien.

L’officier qui a déchargé son arme a été licencié mardi après avoir « été en deçà des normes du département pour l’utilisation de la force meurtrière.

«En tant que policiers, nous avons le devoir de n’utiliser la force qu’en cas de besoin», a déclaré le chef Todd Axtell. «Nous devons équilibrer le risque pour la communauté, les collègues et nous-mêmes. Le port de l’insigne du département de police de Saint-Paul est un privilège et un honneur et s’accompagne d’une grande responsabilité et d’une grande autorité.

Le chef Todd Axtell a déclaré que la fusillade de l’officier n’était « ni raisonnable ni nécessaire »

Le chef de la police de Saint-Paul, Todd Axtell, le maire Melvin Carter et d’autres agents se sont tenus sur le podium alors que des images de la caméra corporelle étaient diffusées pour les médias lors d’une conférence de presse mardi.

« Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est incroyablement difficile à regarder car je sais que des vies ont été modifiées, qu’une personne a été abattue, une communauté ressent les effets d’un officier impliqué dans le tir, et un officier qui a servi honorablement dans le passé a eu sa vie a changé à jamais », expliqua Axtell.

« Lorsque je me suis demandé si les actions de l’officier samedi soir étaient raisonnables et nécessaires, la seule réponse que je pouvais trouver était non », a déclaré Axtell.

Le Bureau d’appréhension criminelle du Minnesota enquête actuellement sur la fusillade de la police.

Tous les officiers impliqués dans la fusillade ont été mis en congé administratif.

Washington a été inculpé de trois chefs de conduite sexuelle criminelle au premier degré, d’un chef d’enlèvement et d’un chef de voies de fait au deuxième degré en relation avec un incident survenu avant la fusillade.