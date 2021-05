Un policier qui a été licencié après que la vidéo de TikTok se moquant du guerrier social de la NBA, LeBron, affirme qu’il est «la dernière victime de la culture d’annulation»

Nate Silvester s’est rendu régulièrement sur la plate-forme de médias sociaux TikTok alors qu’il était encore policier à Bellevue, dans l’Idaho, pour exprimer son opinion sur des questions urgentes liées à l’application de la loi.

Dans une vidéo destinée à James, il y avait un clin d’œil à la critique de la star des Lakers à l’encontre d’un policier qui a abattu une adolescente noire à Columbus, la capitale de son État d’origine, l’Ohio, en avril.

James, qui vient d’Akron, est allé sur Twitter à l’époque et a provoqué l’indignation en téléchargeant une photo de l’officier avec une légende qui disait » VOUS ÊTES LE PROCHAIN ​​#RESPONSABILITÉ « à côté d’un emoji sablier.

Nate Silvester est un héros plus grand que Lebron ne le pense. #Hannity – Duchesse06 (@gizelledavis) 28 mai 2021

Clairement agacé par cela, Silvester commence son clip en disant : « LeBron, hé, ouais c’est encore moi. Écoutez, je suis là à cet appel de perturbation et il y a un gars qui essaie de poignarder un autre gars avec un couteau. Que penses-tu que je devrais faire? »

Faisant semblant d’être en conversation avec le vétéran de la cour, Silvester poursuit : « D’accord, eh bien, ils sont tous les deux noirs. Un gars essaie de poignarder un autre gars avec un couteau. La force mortelle est complètement justifiée. »

« Donc, vous vous fichez qu’une personne noire tue une autre personne noire, mais vous vous souciez qu’un flic blanc tue une personne noire, même s’il le fait pour sauver la vie d’une autre personne noire ? » demande Silvester.

« Je veux dire, ça n’a pas beaucoup de sens – mais encore une fois, tu es vraiment bon au basket donc je suppose que je vais te croire sur parole. »

« Michael Jordan est le CHÈVRE », termine-t-il, doutant des références sportives de LeBron dans le débat sur le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps.

Se moquer ou juste dire la vérité ? – Chris Hansen (@picardorkirk) 28 mai 2021

Il a abusé de l’horloge et des uniformes – Alonzo Maftah Jr. 🚔 #resist #BLM ✊🏽✊🏾✊🏿 (@maftahJrPeace) 28 mai 2021

Silvester a été rapidement relevé de ses fonctions peu de temps après l’explosion, le maire local Ned Burns expliquant sa punition.

« Au cours de la semaine du 20 mai, alors qu’il était en service, le maréchal adjoint Silvester a enfreint plusieurs politiques clairement établies de la ville de Bellevue et de l’État de l’Idaho en matière de police », a-t-il écrit sur Facebook.

« Après ses précédentes violations de la politique, le maréchal adjoint Silvester a été placé en probation et était sur ce qu’on appelle un » accord de dernière chance « avec ses officiers supérieurs. En raison de ses violations continues de la politique, le maréchal a licencié M. Sylvester, à compter du 27 mai 2021 .

Lors d’une apparition dans une émission télévisée de Fox News, Silvester a déclaré à l’animateur Sean Hannity que, plutôt que d’être puni pour sa conduite, il est plutôt « la dernière cible d’annuler la culture ».

« C’est tout ce que c’est, » il ajouta.

C’était l’excuse, mais la vraie raison était évidente. J’espère qu’il les poursuivra pour licenciement abusif. – Mikky (@big_mikky) 28 mai 2021

Écran de fumée pour annuler la culture. – m3875 (@marniehutchinso) 28 mai 2021

« Aucune de mes autres vidéos qui me dépeignait dans mon uniforme ou impliquant des images de caméra corporelle, aucune de celles-ci n’avait d’importance. Ils s’en fichaient.

« Ce n’est que lorsque mon LeBron James TikTok a frappé un nerf politique qu’ils ont commencé à prêter attention et à s’en plaindre et ont proposé des formes de discipline. »

Burns a déclaré que les violations de la politique de Silvester avaient « rien à voir avec le ton ou la teneur de son discours qu’il publie en ligne. »

« Il n’a pas été licencié pour le contenu de son discours », a précisé le chef. « Il a été licencié pour ne pas avoir suivi une politique clairement définie et bien établie.

« La décision a été prise uniquement par la structure de commandement au sein du bureau des maréchaux de Bellevue et n’a été influencée d’aucune façon par moi ou par le conseil municipal. Nous avons été informés de la décision et, comme lors de l’incident précédent, nous avons laissé la décision finale à le maréchal et le maréchal adjoint.

« Ce n’était pas à cause de la vidéo. » Lol. Nan. C’était totalement dû à la vidéo. Ils n’ont qu’à dire que ce n’était pas le cas ou ils finiront par être poursuivis. – Bourriquet démasqué (@someguymusing) 28 mai 2021

Des gens comme ce flic de l’Idaho doivent passer un mois dans une cure de désintoxication, déprogrammer la propagande où ils apprennent la vérité. – L (@laplkp) 28 mai 2021

« Le conseil municipal et moi respectons la façon dont le maréchal dirige son département et nous soutenons la décision qui a été prise concernant les conséquences du non-respect de la politique. Nous souhaitons le meilleur à M. Silvester et nous demandons le calme et la compréhension. »

Hannity a conseillé à Silvester de « poursuivez-leur le cul ».

Mais même s’il continue d’être au chômage, Silvester, qui prétend également avoir signé un accord avec Di Angelo Publications pour son livre ‘Never Off Duty’, ne sera pas en difficulté de si tôt.

Son ami, Gannon Ward, a créé un GoFundMe pour lui « récupérer son salaire » après avoir été suspendu sans elle, et estime que le maire Burns a été « pistolet » faire licencier Silvester.

Le fonds avait levé 540 000 $ et comptant quelques jours après la décision controversée.