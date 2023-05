Un policier parmi 5 tués alors que de nouvelles violences frappent le Manipur

Au moins cinq personnes, dont un policier, ont été tuées et 12 autres blessées après que de nouvelles violences ont éclaté hier à Manipur, où la violence ethnique a fait au moins 80 morts le mois dernier.

Cela survient quelques heures avant la visite du ministre de l’Intérieur Amit Shah dans cet État touché par la violence.

Plus tôt dimanche, le ministre en chef N Biren Singh a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles « 40 terroristes » auraient été abattus.

« Les terroristes ont utilisé des fusils d’assaut M-16 et AK-47 et des fusils de sniper contre des civils. Ils sont venus dans de nombreux villages pour incendier des maisons. Nous avons commencé à prendre des mesures très énergiques contre eux avec l’aide de l’armée et d’autres forces de sécurité. Nous avons des informations selon lesquelles une quarantaine de terroristes ont été abattus », a déclaré M. Singh aux journalistes.

Le ministre en chef a déclaré que la recrudescence des attaques violentes contre des civils à la périphérie de la vallée d’Imphal au cours des deux derniers jours semblait bien planifiée et est fortement condamnable.

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah doit se rendre à Manipur aujourd’hui. Il a appelé les Meiteis et les Kukis à maintenir le calme et la paix et à travailler pour ramener la normalité.

Le chef de l’armée, le général Manoj Pande, s’est également rendu samedi à Manipur pour examiner la situation de l’ordre public.

La violence a éclaté dans tout l’État le mois dernier, lorsque des groupes tribaux, principalement des Kukis, ont protesté contre une demande de la communauté Meitei d’être incluse dans la catégorie des tribus répertoriées, ce qui leur donnerait des avantages de réservation et l’accès aux terres forestières.

La violence a été précédée par des tensions autour de l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, qui a conduit à une série de petites agitations.

Le gouvernement a imposé des couvre-feux et des interdictions d’Internet dans plusieurs régions pour empêcher une nouvelle escalade de la violence.