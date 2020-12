Un agent de la circulation à Bhopal, dans le Madhya Pradesh, a appris à ses dépens à quel point le fait d’aérer ses difficultés domestiques n’était peut-être pas un bon moyen de gagner de la sympathie et de partir. L’agent de la circulation a eu des ennuis après avoir demandé l’autorisation d’assister à une fonction à la maison et a cité des problèmes domestiques potentiels s’il ne faisait pas sanctionner les congés, un rapport avec NDTV m’a dit.

Le département aurait engagé des mesures disciplinaires contre un agent de police Dilip Kumar Ahirwar pour ce qu’il a qualifié de lettre de candidature «répréhensible». Ahirwar a été démis de ses fonctions et envoyé aux lignes de police, ce qui est une punition pour ses actes.

Ahirwar avait écrit une demande d’autorisation à son chef de service le 7 décembre, demandant un congé de 5 jours pour assister à la cérémonie de mariage de son beau-frère qui devait commencer le 11 décembre. Ahirwar, dans le but de faire sa demande plus «persuasif», a même ajouté que le fait de ne pas obtenir le congé peut nuire à sa relation avec sa femme et lui causer des problèmes à la maison.

« Ma femme m’a averti que si je n’assiste pas au mariage de son beau-frère, je devrai faire face à des conséquences désastreuses », a déclaré Ahirwar dans la lettre. L’officier supérieur Irshad Wali, qui a reçu la lettre, a noté le langage de la demande comme une marque d’indiscipline et a ordonné à Ahirwar d’être mis hors service et envoyé aux lignes de police pour la même chose.

Un autre officier aurait déclaré qu’Ahirwar avait déjà pris un congé de 55 jours en novembre et est revenu en service le 28 novembre, avant de prendre un congé de sept jours. Ainsi, sa demande de congé pour une fonction familiale a également été jugée indisciplinaire.

Ahirwar aurait partagé la demande d’autorisation sur Whatsapp avec ses collègues et plus tard, la photo de l’application est devenue virale.

Le transfert aux lignes de police est considéré comme une punition, comme il apparaît sur le dossier d’un flic comme une punition, même si cela n’affecte pas nécessairement leur salaire et d’autres avantages. Habituellement, pour de telles affaires contre eux, cela s’apparente à une suspension en attendant une enquête.