Un policier mort et deux blessés dans un incident à Coquitlam

Un agent de la GRC a été tué et deux autres ont été grièvement blessés alors que la police exécutait un mandat de perquisition dans une résidence de Coquitlam, en Colombie-Britannique, vendredi.

Le suspect a également été touché par balle et a été grièvement blessé, selon un communiqué officiel publié vendredi après-midi par la Gendarmerie royale.

« Les policiers présents se sont livrés à une altercation avec un homme, qui a fait plusieurs blessés et l’homme a été abattu », a déclaré le sergent d’état-major, porte-parole de la GRC en Colombie-Britannique. » a déclaré Kris Clark dans un communiqué de presse.

« Les services de santé d’urgence ont transporté tous les blessés à l’hôpital, mais l’un des policiers a été abattu et a succombé à ses blessures. »

La GRC a déclaré que l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides avait été déployée et qu’elle enquêterait sur la mort du policier et sur les blessures des autres policiers.

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique – qui est l’agence civile qui enquête sur tous les incidents impliquant la police et entraînant la mort ou des blessures graves d’un membre du public – a été appelé à enquêter sur les actions de la police.

La ville voisine de Pitt Meadows confirmé sur les réseaux sociaux Vendredi après-midi, un officier du détachement de Ridge Meadows – qui dessert les villes de Pitt Meadows et Maple Ridge – avait été tué dans l’exercice de ses fonctions.

« Nos sincères condoléances vont aux familles des victimes ainsi qu’à nos agents locaux », peut-on lire dans le message.

Les autorités ont peu parlé de ce qui s’est passé sur Glen Drive à Coquitlam vendredi matin, mais dès le début, les rapports étaient désastreux.

Le premier ministre David Eby s’adressait au congrès de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique au moment où l’incident se déroulait, et il a commencé ses remarques devant les journalistes après le discours en reconnaissant qu’il y avait eu un « incident critique » à Coquitlam impliquant la GRC.

Plus tôt dans la journée, la police a déclaré qu’elle répondait à un « incident en cours » qui a fermé une route principale à Coquitlam. Des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu lors d’une impasse dans un immeuble en copropriété.

La GRC de Coquitlam a seulement déclaré que Glen Drive avait été fermé entre Pinetree Way et High Street et a demandé au public d’éviter le secteur.

Des agents lourdement armés de l’équipe d’intervention d’urgence du Lower Mainland ont pu être vus sur les lieux, et des témoins ont déclaré à CTV News qu’ils avaient vu un policier sortir du bâtiment en boitant avec du sang sur la jambe, et une autre personne être étendue sur une civière.

Le secteur où l’incident s’est produit est le centre civique de Coquitlam. L’hôtel de ville se trouve à environ un pâté de maisons et le pavillon Glen Pine de la ville est situé dans le tronçon de route qui a été fermé.

Sur son compte Twitter officiel, la ville a annoncé qu’à la suite de l’incident de vendredi, tous les programmes et activités du pavillon seraient annulés pour la journée.