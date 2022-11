Un policier modèle «glamour» est expulsé de la police après avoir été arrêté «pour trafic de drogue de classe A» après des perquisitions à domicile

Un policier modèle “GLAMOROUS” a été expulsé de la police après avoir été arrêté “pour trafic de drogue de classe A” à la suite de perquisitions à domicile.

L’officier de police Met Rasvinder Agalliu a été licencié sans préavis après que des perquisitions à deux de ses domiciles aient révélé des activités illégales.

L’officier de police Met Rasvinder Agalliu a été démis de ses fonctions Crédit : Facebook

Cela survient après que des perquisitions de deux de ses maisons en 2020 ont trouvé de la drogue, des accessoires pour la drogue, une grande quantité d’argent et une radio de police ont été saisis Crédit : Facebook

L’un des domiciles d’Agalliu a été perquisitionné le 25 juin 2020, où des drogues de classe A, des accessoires de consommation de drogue, une grande quantité d’argent et une radio de police ont été saisis.

Les agents ont exécuté un autre mandat à une deuxième adresse quatre mois plus tard, le 25 octobre.

Des gilets pare-balles appartenant à Agalliu, un ensemble de menottes, des éléments d’uniforme et un ensemble de dossiers et de disques d’entretien relatifs à l’enquête d’Agalliu sur une infraction ont été découverts.

La police du Met affirme qu’un grand nombre de plants de cannabis en culture ont également été trouvés sur la propriété.

Agalliu, 47 ans, a ensuite été arrêté, soupçonné de complot en vue de fournir de la drogue.

Cependant, elle n’a pas été inculpée d’infractions liées à la drogue après que le ministère public a décidé que l’affaire ne satisfaisait pas au seuil de preuve pour les poursuites.

Bien qu’elle ait été officier pendant près de 20 ans, un panel d’inconduite a décidé mardi que son “abus de confiance flagrant” était suffisant pour l’empêcher de travailler dans les forces de l’ordre pour toujours.

Le surintendant en chef Owain Richards a déclaré: «Les actions de cet officier étaient une violation flagrante de la confiance que leur accordaient les habitants de Londres.

“Le PC Agalliu a été licencié à juste titre et il n’y a pas de place au Met pour des officiers qui se comportent de cette manière.

“Nous sommes déterminés à nous débarrasser de tout officier qui ne respecte pas nos normes et à faire en sorte qu’il ne puisse plus jamais travailler dans les forces de l’ordre.”

La mère de trois enfants mariée a déclaré que ses collègues lui diraient qu’elle était “glamour” au point de lui faire sentir qu’elle l’était et qu’elle “devrait en faire plus [of a] rôle créatif ».

“Je suis un type de femme qui aime être fière de son apparence et mettre mon visage tous les matins, ce qui me motive vraiment pour la journée”, poursuit-elle.

“J’ai ensuite ma dose qui est un double expresso au lait de coco, juste après [I] aller au salle de gym.

“Une fois que j’ai fait tout ce que je suis prêt à affronter le monde.

“J’adore les gens heureux et positifs. Si tu es misérable et impoli, reste loin de moi.”

Avec des rêves d’être castée dans un film ou de devenir présentatrice de télévision, Agalliu, basée à Enfield, a déclaré qu’être “amusante, aimante et bavarde” lui causait des “ennuis”.

Agalliu sera désormais ajouté à la liste interdite détenue par le College of Policing.

Agalliua s’est décrite comme une “femme qui aime être fière de mon apparence et mettre mon visage tous les matins” Crédit : Facebook

Agalliu sera désormais ajouté à la liste interdite détenue par le College of Policing Crédit : Instagram