Un policier local sauve en toute sécurité un alligator «  profitant d’une trempette dans la piscine  » de Florida Home

Lors d’un incident choquant partagé sur Facebook par le bureau du shérif du comté de Pinellas, un alligator a été retrouvé en train de nager dans la piscine d’un résident en Floride. La nouvelle a été partagée le 24 avril dans un message Facebook indiquant que le reptile avait été secouru par l’adjointe Heather Harris, qui « a joué un maître-nageur » ​​et « a chassé le gars de la piscine ». L’adjoint a répondu à un appel d’une maison à Tampa Bay où l’invité surprise a été trouvé en train de profiter de la piscine.

La légende demande aux citoyens de « s’assurer qu’il n’y a pas d’alligator à l’intérieur de la piscine avant de se baigner samedi. » un alligator dans la piscine. Pendant que dans l’autre, elle tient l’intrus avec sa bouche fermée avec du ruban adhésif.

Regardez le poste de sauvetage ici.

Le message a été reçu avec plusieurs commentaires amusants d’internautes qui ont aimé l’invité inattendu, tandis que beaucoup ont félicité le courageux officier pour avoir sauvé l’alligator en toute sécurité et l’ont remerciée. Depuis son partage, le post a recueilli plus de 2 300 réactions, plus de 200 commentaires et plus de 2 300 partages.

Le message a suscité des commentaires hilarants tandis que certains internautes inquiets ont exprimé leurs réflexions sur la situation.

Une personne a écrit que l’alligator «profitait simplement d’un plongeon dans la piscine, pas de mal», tandis qu’un autre commentaire disait qu’il «obéissait à la loi sans se battre ni courir».

Une autre personne a exhorté les autres à se souvenir de cette image avant que quiconque ne se couche la nuit en Floride. Un utilisateur a déclaré qu’il vérifie les visiteurs avant de nager et trouve régulièrement des serpents.

Un commentaire a qualifié l’alligator de «jouet de piscine adorable en peluche». Un utilisateur, quant à lui, l’a qualifié de «petit truc» ajoutant qu’elle «appellerait même quelqu’un pour cette mignonne». Plusieurs personnes ont trouvé l’invité «mignon».

Dans un autre commentaire plein d’esprit, une personne a écrit que «Da baby gator» voulait nager dans la piscine et ils «ont gâché le plaisir».

