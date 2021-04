Un officier du sud-est de la Virginie a été licencié après que des informations aient révélé qu’il avait fait un don et exprimé son soutien à Kyle Rittenhouse, qui est accusé d’avoir tué deux personnes lors de manifestations contre la fusillade de Jacob Blake par la police l’été dernier.

Le lieutenant William Kelly de la police de Norfolk a été «relevé de ses fonctions» mardi après qu’une violation de données ait montré que son adresse e-mail était liée à un don initialement anonyme de 25 $ au fonds de défense juridique de Rittenhouse, selon The Guardian.

Rittenhouse, 18 ans, est accusé d’avoir tué Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, et blessé Gaige Grosskreutz, 26 ans, à la fin du 25 août lors de manifestations à Kenosha, Wisconsin, pour la police tirant deux jours plus tôt de Blake, un Noir. homme qui est resté paralysé.

« Dieu vous protège. Merci pour votre courage. Garde la tête haute. Vous n’avez rien fait de mal », a commenté Kelly à propos de la collecte de fonds, qui était sur un site Web de financement participatif chrétien GiveSendGo, selon le Guardian.

«Chaque officier de police de base vous soutient», poursuit le commentaire.

« Ne vous laissez pas décourager par les actions de la classe politique des dirigeants des forces de l’ordre. »

Selon le Guardian, Rittenhouse a recueilli 586 940 $ grâce à cette collecte de fonds entre août et janvier.

Les représentants du gouvernement ont déclaré que ses actions étaient en violation de la politique gouvernementale.

«Ses commentaires flagrants érodent la confiance entre le service de police de Norfolk et ceux qu’ils ont juré de servir. La ville de Norfolk a une norme de comportement pour tous les employés, et nous tiendrons le personnel responsable», a déclaré le directeur municipal Chip Filer dans un communiqué.

Kelly a d’abord été mise en service administratif vendredi, a indiqué la ville. Il peut faire appel du licenciement. Il n’était pas immédiatement clair si Kelly avait un avocat le représentant qui pourrait commenter en son nom.

Procès de Kyle Rittenhouse pour deux fusillades mortelles à Kenosha retardé en novembre

En rapport:Un policier de Kenosha qui a tiré sur Jacob Blake dans le dos retourne au travail, ne sera pas soumis à la discipline

« La déclaration et l’action présumées d’un membre du département de police de Norfolk sont alarmantes et ne sont en aucun cas conformes aux valeurs de notre ville ou aux normes fixées pour nos employés », a déclaré vendredi le maire de Norfolk, Kenneth Cooper Alexander, dans un communiqué.

Clay Messick, président du syndicat de la police locale, a déclaré au journal local The Virginian-Pilot que la décision de licencier Kelly, qui n’était pas membre du syndicat, était «décevante».

«Nous espérions une enquête complète et transparente», a-t-il déclaré au journal. «Mais après 72 heures, je ne pense pas que ce soit ce que nous avons obtenu.» ′

Le procès de Rittenhouse a été fixé au 1er novembre de cette année le mois dernier. Il est libéré sous caution depuis le 20 novembre, après que son ancien avocat civil a publié 2 millions de dollars donnés par des partisans qui le considèrent comme un patriote ou un garçon d’affiche pour le deuxième amendement.

Selon le Guardian, le site Web GiveSendGo a été utilisé pour collecter des fonds par des groupes d’extrême droite comme les Proud Boys qui ont été bannis de sites plus connus comme GoFundMe.

Contribution: Bruce Vielmetti, Milwaukee Journal Sentinel; The Associated Press