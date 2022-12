Un policier grec devant le tribunal pour avoir tiré sur un adolescent rom

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Un officier de police grec a comparu vendredi devant un tribunal du nord de la Grèce pour la fusillade et les blessures graves d’un adolescent rom lors d’une poursuite policière pour une facture de station-service prétendument impayée, avec des manifestants rassemblés devant le palais de justice.

Environ 200 amis, parents et autres manifestants de la communauté rom se sont rassemblés devant le palais de justice de Thessalonique, brandissant des photos du jeune blessé de 16 ans et appelant à la justice. La fusillade de lundi a déjà donné lieu à de violentes manifestations de la part de membres de la communauté rom dans la deuxième ville de Grèce, ainsi qu’à Athènes et dans d’autres régions.

“Ce n’était pas l’essence, ce n’était pas l’argent, les flics ont tiré parce qu’il était Rom”, ont scandé les manifestants vendredi. Les dirigeants de la communauté ont appelé à une manifestation pacifique devant le palais de justice et exigent que le policier soit placé en détention provisoire en attendant son procès.

« Nous voulons la justice. Le crime était raciste », a déclaré Panagiotis Sabanis, chef de la Fédération rom de Macédoine centrale et occidentale. « Il y a du racisme contre nous en Grèce. Ce n’est pas le premier incident où un policier tire sur un Rom simplement parce qu’il est Rom.

Plusieurs hommes roms ont été blessés ou tués par balle ces dernières années lors d’affrontements avec la police alors qu’ils cherchaient prétendument à échapper à une arrestation pour infraction à la loi.

Andonis Tasios, secrétaire général de la communauté rom où vit le garçon, faisait partie des manifestants devant le palais de justice vendredi. “Ils l’ont abattu à cause de sa couleur. S’il n’était pas Rom, ils ne l’auraient pas fait », a-t-il déclaré.

Les membres de la communauté rom en Grèce sont depuis longtemps confrontés à la discrimination et nombre d’entre eux vivent souvent en marge de la société.

Le jeune de 16 ans, qui a été poursuivi par la police des motards après avoir prétendument quitté une station-service sans payer une facture de 20 euros (dollars) tôt lundi, a été touché à la tête et reste hospitalisé dans un état critique.

L’officier de police de 34 ans qui a tiré a été suspendu et fait face à des accusations de tentative d’homicide involontaire coupable et de tir illégal avec son arme. Il devait comparaître vendredi devant un juge d’instruction pour être interrogé sur l’incident.

La police a déclaré que le jeune avait tenté de percuter l’une des motos impliquées dans la poursuite avec sa camionnette et que deux coups de feu avaient été tirés pour tenter d’empêcher le camion de heurter le véhicule.

Lors d’une comparution préliminaire au tribunal plus tôt dans la semaine, le policier a déclaré qu’il avait tiré avec son arme parce qu’il craignait pour la vie de ses collègues, mais qu’il n’avait pas visé le jeune. Lors de son interrogatoire vendredi, l’officier a déclaré que le jeune avait tenté de percuter la moto à trois reprises.

La fusillade a déclenché des jours de violentes manifestations, avec des véhicules et au moins une entreprise incendiée et la police sous le feu des fusils de chasse. Le radiodiffuseur public grec ERT a déclaré vendredi qu’un policier avait été légèrement blessé par des plombs de fusil de chasse lors de troubles dans la nuit à l’ouest d’Athènes.

Costas Kantouris, Associated Press