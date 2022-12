Un policier grec devant le tribunal pour avoir tiré sur un adolescent rom

THESSALONIQUE, Grèce – Un officier de police grec a comparu vendredi devant un tribunal du nord de la Grèce pour la fusillade et les blessures graves d’un adolescent rom lors d’une poursuite policière pour une facture de station-service prétendument impayée, avec des manifestants rassemblés devant le palais de justice.

Environ 200 amis, parents et autres manifestants de la communauté rom se sont rassemblés devant le palais de justice de Thessalonique, brandissant des photos du jeune blessé de 16 ans et appelant à la justice. La fusillade de lundi a déjà donné lieu à de violentes manifestations de la part de membres de la communauté rom dans la deuxième ville de Grèce, ainsi qu’à Athènes et dans d’autres régions.