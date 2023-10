Un policier géorgien tire et tue un homme qui a passé à tort 16 ans en prison | Actualités américaines

La police géorgienne a abattu un homme qui a passé 16 ans en prison pour une condamnation injustifiée.

Leonard Allen Cure, 53 ans, est décédé lundi après qu’un policier l’ait arrêté alors qu’il roulait sur l’Interstate 95 près de Géorgie-Ligne de Floride, ont indiqué les autorités.

M. Cure avait déjà été condamné à la prison à vie en 2003 pour vol à main armée dans une pharmacie à Floride. Il avait déjà été condamné pour vol et autres crimes.

Il a été libéré en avril 2020 après qu’un juge a statué que M. Cure avait de solides alibis qui n’avaient pas été pris en compte auparavant, et qu’il n’y avait aucune preuve matérielle ni aucun témoignage solide pour le mettre sur les lieux.

Le Bureau d’enquête de Géorgie (GBI) a déclaré que M. Cure avait été tué lundi vers 7h30 après être sorti de sa voiture à la demande de l’adjoint et avoir obéi aux ordres de l’officier, jusqu’à apprendre qu’il était en état d’arrestation.

Leonard Allen Cure sur le parquet du Sénat de Floride le jour de l’adoption de son projet de loi d’indemnisation en avril. Photo : AP





L’adjoint a utilisé un Taser pour M. Cure, qui a ensuite agressé l’adjoint, a ajouté le GBI, avant que l’officier n’utilise à nouveau le Taser, accompagné d’une matraque.

Le député a alors sorti son arme et a tiré sur M. Cure alors qu’il « n’obéissait toujours pas », a indiqué le GBI.

Les services d’urgence ont soigné M. Cure, mais il est décédé plus tard.

Le bureau n’a pas précisé ce qui avait poussé le député à arrêter le véhicule de M. Cure.

Un groupe à but non lucratif, The Innocence Project of Florida, a représenté M. Cure dans son cas d’exonération.

Son directeur exécutif, Seth Miller, a déclaré après avoir parlé à la famille Cure : « Je ne peux qu’imaginer ce que c’est de savoir que votre fils est innocent et de le voir être condamné à la prison à vie, être disculpé et… ensuite se faire dire que Une fois libéré, il est abattu. »

Plus tôt cette année, M. Cure, qui vivait dans une banlieue d’Atlanta, a reçu 817 000 $ en compensation pour sa condamnation injustifiée.

Le procureur de l’État de Broward, Harold F. Pryor, qui a décrit l’homme de 53 ans comme « intelligent, drôle et gentil », avait déclaré à l’époque : « Aucune somme d’argent ne permettra à M. Cure de récupérer ces années ou de lui donner la paix, mais c’est un petit geste qui reconnaît que M. Cure a été lésé et que nous, dans l’État de Floride et dans le système judiciaire, allons l’aider et l’indemniser.

« Après avoir été libéré et disculpé par notre bureau, il a rendu visite aux procureurs de notre bureau et a participé à une formation pour aider notre personnel à faire son travail de la manière la plus juste et la plus complète possible. »

La procureure adjointe de Broward, Arielle Demby Berger, a ajouté : « J’ai fait la connaissance de M. Cure, ‘Lenny’, ces dernières années et il a encouragé notre travail et nous a aidé à former les futures générations de procureurs.

« Lenny m’a confié que son rêve était de travailler un jour dans un box au lieu de faire du travail manuel. Maintenant, Lenny peut aller à l’université et dépasser ses rêves. »

Le GBI affirme mener une enquête indépendante sur la fusillade.