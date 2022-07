Un policier frontalier américain condamné pour avoir aidé des trafiquants de drogue

Oziel Cantu a été condamné à une peine de dix ans après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de corruption d’un agent public en avril dernier

L’agent corrompu des douanes et de la protection des frontières des États-Unis devenu concierge des trafiquants de drogue, Oziel Cantu, a été condamné à dix ans de prison après avoir plaidé coupable le printemps dernier à l’accusation moindre de corruption d’un agent public. La juge de district américaine Micaela Alvarez a ajouté trois ans de liberté surveillée après avoir lu la peine de Cantu mercredi.

Le juge a semblé déconcerté par la décision de Cantu de mettre en péril sa solide carrière au sein de l’agence de patrouille frontalière et d’entrer dans une vie de crime simplement parce qu’il était en difficulté financière. “Tout le monde dans la salle d’audience a déjà été dans une situation financière difficile, et pourtant aucun d’entre eux n’a eu recours au crime“, a-t-elle souligné.

En plus du scandale de corruption, qui a vu Cantu accusé d’avoir illégalement accepté 15 000 $ en échange de la facilitation de l’acheminement de la drogue à travers la frontière via le port d’entrée de Pharr, l’agent des forces de l’ordre en disgrâce aurait également aidé un certain nombre de revendeurs à déplacer leurs marchandises vers le nord. alors qu’il travaillait à l’immigration et aux douanes au pont international Pharr-Reynosa.

Cantu n’a pas attendu que les affaires viennent à lui – il aurait lui-même tendu la main aux concessionnaires, proposant de faire disparaître leur anxiété en les guidant en douceur à travers son stand de douane. Bien que les documents d’accusation ne nomment pas le ou les cartels avec lesquels il a travaillé, le groupe dominant dans la région de Pharr-Reynosa est le cartel du Golfe.

Malheureusement pour Cantu, non pas un mais deux de ses clients passeurs se sont avérés être des agents fédéraux, et il a été arrêté peu de temps après qu’un des groupes fédéraux l’ait surpris en flagrant délit en train d’aider le faux “contrebandiers» en août 2020. Le complot pour le piéger dans l’acte d’aider le gouvernement »contrebandiers« Le déplacement de la cocaïne vers le nord avait commencé en juin de cette année-là, date à laquelle les agents fédéraux pensaient déjà que Cantu était profondément impliqué dans les cartels.

