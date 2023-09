Un policier et trois hommes armés tués au Kosovo alors que les tensions avec la Serbie augmentent | Nouvelles du monde

Un policier a été tué et un autre blessé lors d’une attaque que le Premier ministre du Kosovo a imputée au soutien de la Serbie.

Trois des assaillants ont également été tués dans la fusillade survenue à la suite du siège d’un monastère orthodoxe à Banjska, Leposavic, à 35 miles au nord de la capitale Pristina.

Albin Kurti a déclaré que « des professionnels masqués et armés d’armes lourdes » avaient ouvert le feu sur une patrouille de police dans le village, tuant un policier, qui s’appelle depuis Afrim Bunjaku.

Un autre policier a été blessé, mais son état ne met pas sa vie en danger.

Le ministre de l’Intérieur, Xhelal Svecla, a déclaré que six hommes armés, dont deux blessés, avaient été arrêtés et qu’ils avaient trouvé « une quantité extraordinairement importante d’armes, de munitions et d’explosifs ».

L’attaque s’est produite lorsque trois unités de police ont été dépêchées sur un pont à l’entrée du village que deux camions sans plaques d’immatriculation avaient bloqué, a indiqué la police du Kosovo.

Image:

Deux camions sans plaques d’immatriculation bloquent un pont près du monastère de Banjska



Les policiers qui ont répondu ont essuyé des tirs d’armes comprenant des grenades à main et des bombes, ont indiqué les autorités.

Les officiers ont réussi à repousser l’attaque et ont emmené deux de leurs soldats blessés dans un hôpital de la ville de Mitrovica.

La police a déclaré qu’il y avait encore des échanges de coups de feu sporadiques plus de 12 heures plus tard.

Les médias serbes et la police du Kosovo ont déclaré que les routes locales et deux postes frontaliers avec la Serbie étaient fermés.

La plupart de du Kosovo La minorité ethnique serbe vit dans quatre municipalités autour de Mitrovica, dans le nord.

S’exprimant dimanche après une réunion du Conseil de sécurité du pays, M. Kurti a déclaré que c’était un « triste jour » pour le Kosovo.

Image:

Un homme armé s’entretient avec un prêtre dans un monastère, à Banjska, selon les autorités.



« Il est clair que ces personnes en uniforme, au moins 30, constituent une unité professionnelle organisée venue combattre au Kosovo », a-t-il déclaré, les appelant à se rendre aux autorités.

Selon les médias du nord du Kosovo, à majorité serbe, les habitants du village de Banjska ont été réveillés par des tirs et des détonations au milieu de la nuit jusqu’à l’aube.

« Le crime organisé, soutenu politiquement, financièrement et logistiquement par Belgrade, attaque notre Etat », a écrit M. Kurti sur sa page Facebook.

Image:

Le président serbe Aleksandar Vucic





La Serbie Le président du Parlement, Vladimir Orlic, a déclaré que M. Kurti « a été prompt à blâmer les Serbes », ajoutant que c’était M. Kurti qui souhaitait une « escalade » sur le terrain.

En mai, les tensions dans le nord du Kosovo ont blessé 93 soldats lors d’émeutes.

La Serbie et l’ancienne province du Kosovo sont en conflit depuis des décennies et leur guerre de 1998-99 a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo.

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008, mais Belgrade a refusé de reconnaître cette décision.