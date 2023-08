Un policier du Texas tire une arme sur une famille noire après une « erreur »

Ce serait bien si les policiers à travers l’Amérique admettaient simplement que beaucoup d’entre eux ne peuvent pas attendre une excuse pour sortir leurs armes, en particulier lorsqu’ils détiennent des Noirs.

Au cours du week-end, une famille noire de quatre personnes de Little Rock, Arkansas, a été arrêtée par la police à Frisco, Texas, après avoir quitté un hôtel en route pour un tournoi de basket-ball à Dallas. Avant que les occupants du véhicule ne s’en aperçoivent, l’un des policiers pointait son arme sur eux et menaçait de tirer, selon le Nouvelles du matin de Dallas.

Apparemment, les agents pensaient que la famille avait volé la voiture dans laquelle ils se trouvaient parce que l’un des agents avait contrôlé la plaque d’immatriculation de l’extérieur de la ville.—pour le mauvais état.

L’officier de police de Frisco a passé la plaque sur la Dodge Charger de la famille, qui, selon le département, est une voiture fréquemment volée. Mais, apparemment, l’officier, dont le travail consiste à saisir des informations précises lors de l’exécution d’une plaque, ne connaissait pas suffisamment les abréviations de leur état et a saisi la plaque comme si elle provenait de l’Arizona, pas de l’Arkansas. Ainsi, lorsqu’aucune inscription n’est apparue sur son écran, elle et un autre officier ont immédiatement supposé que la voiture avait été volée, ce qui était apparemment la seule excuse dont au moins l’un d’entre eux avait besoin pour tirer son arme sur la famille sans méfiance lors de l’incident filmé.

Dans images de la caméra du corps partagé par le Nouvelles du matin de Dallas, un officier pointe son arme sur le chargeur et ordonne aux occupants de montrer leurs mains. Il ordonne ensuite à la conductrice de sortir, de remonter sa chemise, de sortir du véhicule et de reculer vers les agents.

La femme dit qu’elle vient de l’Arkansas et que sa famille était en route pour un tournoi de basket. Elle sort son permis de conduire et son permis de port dissimulé et dit à la police qu’elle a une arme à feu enfermée dans la boîte à gants de la voiture.

Tout en l’interrogeant, l’officier dit apparemment;

On ne peut que se demander combien de temps il a fallu à l’officier pour nettoyer tout l’œuf de son visage après avoir dit avec condescendance à la femme qu’elle a arrêtée: « On dirait que vous devez aller avoir une conversation avec Arizona » tout en se trompant sur son état. Même de.

Pendant ce temps, la mère voit l’autre officier emmener son fils menotté jusqu’à sa voiture de patrouille.

C’est presque comme si les flics étaient aussi désireux de menotter les enfants noirs que de tirer leurs armes sur eux.

Quoi qu’il en soit, selon le Nouvellesseize minutes entières de terreur bleu sur noir se sont écoulées avant que les officiers ne réalisent leur erreur.

Le père de l’enfant menotté a déclaré que la situation « aurait pu mal tourner pour nous », ajoutant qu' »ils criaient : « Ne bougez pas ou nous tirerons ». Nous aurions tous pu être tués. On peut également l’entendre dans la vidéo dire aux officiers qu’ils ont pointé une arme sur son fils « sans raison ».

Ainsi, les officiers ont finalement laissé partir la famille, puis plus tard, le département a publié ses petites excuses pitoyables et excusées.

« En raison de cambriolages et de vols de véhicules récents dans lesquels des chargeurs sont fréquemment volés, l’agent a effectué une vérification informatique de la plaque d’immatriculation de l’Arkansas du véhicule », a déclaré Frisco PD dans un communiqué, selon Renard 4. « Cependant, lors de la saisie des informations, la plaque a été saisie par erreur depuis l’Arizona. L’erreur a entraîné une déclaration d’immatriculation incorrecte, ce qui a amené l’agent à croire que le véhicule avait peut-être été volé.

« Nous avons fait une erreur », a déclaré le chef de la police de Frisco, David Shilson. « Notre département ne cachera pas ses erreurs. Au lieu de cela, nous apprendrons d’eux. L’officier impliqué a rapidement accepté la responsabilité de ce qui s’est passé, ce qui témoigne de son intégrité. J’ai parlé avec la famille. Je compatis avec eux et je comprends parfaitement pourquoi ils sont contrariés. Je me suis excusé au nom de notre ministère et leur ai assuré que nous nous tiendrons responsables et assurerons la transparence tout au long du processus. Cet incident ne reflète pas le haut niveau de service que nos agents fournissent quotidiennement à nos résidents, entreprises et visiteurs. »