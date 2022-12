Un policier du Texas n’a pas dit “arme” avant une fusillade mortelle, fouillez

Un officier de police du Texas qui a tué par balle une femme noire à travers une fenêtre arrière de sa maison il y a trois ans n’a pas dit que la femme tenait une arme à feu avant d’appuyer sur la gâchette et n’a jamais mentionné l’arme avant de fouiller la maison, l’officier qui était avec lui cette nuit-là a témoigné mardi.

Le témoignage de l’officier de Fort Worth Carol Darch dans le procès pour meurtre d’Aaron Dean pour avoir tué Atatiana Jefferson a abordé une question clé dans l’affaire : si Dean a vu l’arme de Jefferson avant d’ouvrir le feu. Les avocats de Dean disent que l’officier blanc a vu l’arme, tandis que les procureurs soutiennent que les preuves montreront le contraire.

Darch, 27 ans, a pris la barre des témoins le deuxième jour du procès longtemps retardé et a rappelé que Dean avait tiré sur Jefferson, 28 ans, alors que les officiers répondaient à un appel concernant une porte d’entrée ouverte le 12 octobre 2019. Elle a reconnu avoir des problèmes de mémoire à cause de deux accidents vasculaires cérébraux qu’elle a subis depuis lors.

L’affaire était inhabituelle pour la rapidité relative avec laquelle, au milieu de l’indignation du public, le département de police de Fort Worth a publié la vidéo de la caméra corporelle de la fusillade et arrêté Dean, qui a quitté la force quelques jours après la fusillade. Depuis lors, il a été reporté à plusieurs reprises en raison de querelles juridiques, de la maladie en phase terminale de l’avocat principal de l’officier et de la pandémie de COVID-19.

Mardi, Darch a rappelé qu’elle et Dean pensaient que la maison de Jefferson avait peut-être été cambriolée et qu’ils étaient allés dans l’arrière-cour, les armes à la main, à la recherche de signes d’effraction. Elle a dit alors qu’elle scannait l’arrière de la cour, elle a entendu Dean crier et tirer un coup de feu avant qu’elle ne puisse se retourner complètement.

Les images de la caméra corporelle ont montré qu’aucun des deux agents ne s’était identifié comme policier à la maison. L’avocat de Dean a déclaré lundi que Dean avait ouvert le feu après avoir vu la silhouette de Jefferson avec une arme à feu dans la fenêtre et un viseur laser vert pointé sur lui.

Darch a témoigné que lorsqu’elle s’est retournée, tout ce qu’elle pouvait voir dans la fenêtre à travers laquelle Jefferson venait d’être abattu était “des yeux aussi gros que des soucoupes”.

“La seule chose que je pouvais voir, c’était les yeux, vraiment”, a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas pu voir si c’était un mâle ou une femelle. Juste des yeux.

Darch a témoigné que Dean n’avait jamais dit “arme à feu” avant d’ouvrir le feu et qu’il n’avait pas mentionné d’arme alors qu’ils se précipitaient tous les deux dans la maison, un souvenir étayé par des images de caméras corporelles diffusées au tribunal. Dans les images, on pouvait entendre les officiers crier «mains en l’air» et «montrez-moi vos mains» alors qu’ils fouillaient la maison. Mais Dean ne pouvait pas être entendu mentionner une arme jusqu’à ce qu’il regarde l’arme à côté du corps de Jefferson. Darch s’est rappelé avoir vu le viseur laser sur le pistolet tombé.

Une fois à l’intérieur, Darch a déclaré que son seul objectif était les gémissements du neveu de Jefferson, âgé de 8 ans, qui a été témoin de la fusillade.

Zion Carr, maintenant âgé de 11 ans, a offert des récits contradictoires sur le point de savoir si sa tante avait pointé son pistolet par la fenêtre. Il a témoigné le jour de l’ouverture du procès qu’elle avait toujours l’arme baissée, mais a déclaré dans une interview enregistrée peu après la fusillade qu’elle l’avait pointée vers la fenêtre.

Après avoir vu Jefferson par terre et Carr pleurer, Darch a dit qu’elle avait enveloppé le petit garçon dans une couverture et l’avait emmené jusqu’au trottoir. Elle a reconnu que ni elle ni Dean n’avaient aidé Jefferson et a déclaré que sa plus grande préoccupation était le bien-être de Carr.

“Dès que j’ai franchi la porte, j’ai entendu le bébé et c’est devenu ma seule préoccupation”, a-t-elle déclaré en pleurant.

___

L’écrivain d’Associated Press, Jamie Stengle, a contribué à ce rapport.

Jake Bleiberg, l’Associated Press