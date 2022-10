Un policier du Texas déclaré non coupable du meurtre de Jonathan Price

Pourquoi est-il si difficile de faire ce qu’il faut ? Lorsque les flics tuent des personnes non armées ou des personnes qui ne représentent pas une menace pour la vie ou l’intégrité physique, ils doivent être emprisonnés. Période.

31 ans Jonathan Price a été abattu par un officier de police de Wolfe City, au Texas, nommé Shaun Lucas en octobre 2020. Price aurait interrompu une bagarre dans une station-service locale lorsqu’il a été approché par le répondant Lucas. Selon WFAA, Price a salué Lucas et lui a serré la main avant de s’excuser d’avoir brisé du verre au cours de la bagarre. Lorsque l’agent Lucas a tenté d’arrêter Price, l’homme s’est éloigné et a ensuite été abattu avec un taser. Alors qu’il luttait pour rester debout, Price a tendu la main vers Lucas et son taser et a ensuite été abattu quatre fois avec une arme de service.

Lucas a été accusé de meurtre et jeudi dernier, un jury l’a déclaré non coupable par un jury entièrement blanc composé de ses pairs. Si ce n’est pas assez louche, il y a aussi le fait que le comté de Hunt n’a pas publié la vidéo de la caméra corporelle que l’avocat Lee Merritt décrit comme une “preuve irréfutable dans cette affaire”. Pourquoi cette séquence n’a-t-elle été diffusée qu’APRÈS la décision du jury ? Ce qui est compris n’a pas besoin d’être expliqué.

“Nous voulons savoir s’il y avait des jurés noirs qui étaient présents pour voir-dire, qui a été frappé, et s’ils ont été frappés pour un motif valable ou s’ils ont été frappés pour une autre raison ou s’ils ont été ciblés”, a déclaré Merritt. «Nous voulons savoir si suffisamment de résidents noirs ont été invités à participer au processus de sélection du jury.»

Oui, nous aimerions savoir exactement la même chose. Tu peux y aller ICI pour voir les images de la caméra corporelle qui ont été publiées. Il s’arrête juste avant la fusillade mortelle mais c’est très simple de voir ce qui s’est passé ici…

Repose en paix Jonathan Price. Repose en enfer Shaun Lucas.